陳冠宇後援1局9月出賽0失分 陽岱鋼代打敲安

（中央社記者謝靜雯台北16日電）旅日羅德隊投手陳冠宇，今天與西武隊比賽9局登板後援，投1局無失分，9月出賽維持防禦率0，球隊終場以9比3拿勝；巨人隊野手陽岱鋼比賽後半段代打上場敲安。

羅德隊今天與西武隊交手，西武隊2局靠著接連3支安打，拿下2分、取得領先，羅德隊前4局沒有拿下分數，5局靠著藤岡裕大陽春砲追分，羅德隊6局再起攻勢，靠著單局6支安打、3次保送，一口氣打了11人次，攻下6分大局、超前比數。

西武隊7局靠著秋山翔吾、森友哉接連安打追回1分，9局羅德隊再靠著接連保送、清田育宏二壘打，單局多添2分、拉開領先差距。

陳冠宇9局下半登板後援，面對首名打者被敲出安打，接著投出三振、讓打者敲出右外野方向飛球出局，再被森友哉敲出安打，讓中村剛也敲出外野方向飛球出局，力守不失分。

陳冠宇今天總計用12球投1局，被敲出2支安打，投出1次三振，最快球速146公里，9月份目前為止5場出賽無失分，9月出賽防禦率維持0。

巨人隊今天與阪神隊交手，陽岱鋼沒有排入先發打序，阪神隊首局靠著保送、福留孝介安打先馳得點，巨人隊4局靠著保送、接連兩支安打，送回追平分，阪神隊6局再起攻勢，靠著近本光司安打上壘，1人出局後連續選到3次保送、擠回超前分。

陽岱鋼6局1人出局、一二壘有人時代打上場，敲出游擊方向內野安打，巨人隊攻佔滿壘，但缺適時一擊，沒能拿下分數，終場以1比2吞敗；陽岱鋼今天總計敲出1安，賽後打擊率2成90。（編輯：屈享平）1080916