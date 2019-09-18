SBL洋將選秀會日期底定 10/15登場

（中央社記者龍柏安台北18日電）中華民國籃球協會今天召開第3度球團會議，會中除確認洋將選秀會將於10月15日下午舉行，也會在選秀前替洋將進行體能測驗與2次分組對抗練習，減少各隊誤踩地雷的風險。

中華籃協今天在體育署召開球團會議，5支球團也都有派員出席，籃協會後表示，這次會議除了安排賽程，還有最重要的洋將選秀，以及轉播、行銷事宜。

依照籃協當初規劃，今年選秀將找來20名洋將供5支球團物色，沒想到參與人數超乎預期，各方經紀人累計提供超過90人的大名單供籃協挑選。

籃協透露，與各隊溝通過後，球團表達希望籃協先將這份超過90人的大名單交給各隊篩選，讓球隊選出5至6人的口袋名單後，再交由籃協統一彙整。

過去各隊挑選洋將，經常來台後發現不符戰力，或表現與影片落差太大的狀況，要換洋將既花時間又要花錢。

為了讓各隊少走冤枉路，籃協打算邀請洋將於10月13日抵台，14日上午先進行基礎體能測試，下午開始分組對抗，15日上午仍是分組對抗賽，下午選秀正式登場，讓各隊有機會近距離觀察球員，也省去誤踩地雷的風險。

至於轉播單位，籃協則低調表示，目前已有至少2家電視台表達轉播意願，不過接下來仍需持續與球隊、電視台溝通，希望找出對各方最有利的條件。

此外，第17季超級籃球聯賽（SBL）熱身賽日期也出爐，預計將在12月6日在板橋體育館進行，而例行賽比賽場地則包括台北和平籃球館、新莊體育館、板橋體育館、桃園巨蛋以及彰化縣立體育館。（編輯：屈享平）1080918