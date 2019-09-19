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中職球隊轉賣無外資限制 須經常務理事會通過

最新更新：2019/09/19 14:04

（中央社記者楊啟芳台北19日電）Lamigo桃猿今天宣布將股權100%轉賣給樂天株式會社（Rakuten），中華職棒會長吳志揚出席記者會時表示，球隊轉賣不同於新球隊加盟，外資並無限制，只要常務理事會通過即可。

吳志揚表示，「聯盟是做雙方的見證，也有打電話給其他隊高層報告這件事情，日後會安排樂天去拜訪各個球團，討論經營理念、打算怎麼樣參與中職、主場經營有什麼創新想法等」。

由於中華職棒新球隊加盟辦法中，規定非本國籍資金不能持股超過49%，不過吳志揚說明，只有在新加盟球隊才有外資限制，現有球隊的轉讓，根據聯盟規章，只要其他球隊都同意，就可以加入。

吳志揚指出，由各球團組成的常務理事會，會考慮許多因素及問題，不過吳志揚說：「樂天集團比較不會有這方面問題，他們在台灣有10年以上經營，最近還拿到非常難拿到的純網銀執照，又是買一個已經很健全經營的球隊。」

吳志揚也表示，「轉賣有很多種，到現在為止沒有一次一樣，有的是賣球隊、球員、股權，這很難規範，會經過常務理事全體同意的方式，也會先安排他們去拜訪球隊時，可以去做溝通」。

樂天亞洲總部營運長渡邊崇表示，「我們尊重Lamigo在台灣職棒培養出來的一切，加上經營金鷲隊的經驗，希望能對台灣職棒做出貢獻，想積極拜訪其他4支球隊，請吳會長來安排，希望大家為我們提供建議，會以最好的方式接手球隊運作」。（編輯：張芷瑄）1080919

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