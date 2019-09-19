選秀27輪高淮安雙響砲 味全龍首場練習賽奪勝

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場進行首場練習賽，對上來自中國的四川蛟龍隊，味全龍靠著第9棒、選秀第27輪高淮安敲單場雙響砲、包辦6分打點好表現，以11比2奪下首勝。

味全龍隊總教練葉君璋表示，從今天開始至10月，會不斷尋求賽事交流的機會，希望最少能打到20場，透過以賽代訓的方式，讓球員能夠充分調整，也藉機觀察球員狀況，希望能讓球員多感受一點比賽氣氛。

葉君璋表示，練習賽目的是希望讓選手都有機會下場，因此今天特別安排兩套陣容，於5局結束後進行交換；投手是以1人投1局的方式安排，先發投手為曾柏融，之後依序為林子昱、陳良志、蔡明憲、黃東淯、郭郁政、呂偉晟、陳冠偉、森榮鴻。

龍隊2局下展開攻勢，選秀狀元劉基鴻獲保送後，隊長林旺衛敲出二壘安打，牛塏曄再選到保送，形成滿壘，接著高淮安一棒轟出滿貫全壘打，幫助龍隊取得4比0領先。

4局上龍隊因劉基鴻發生失誤掉1分；不過下個半局林驛騰敲陽春砲，高淮安再轟2分砲，接著洪瑋漢、張政禹敲二壘安打再得1分，川崎宗則獲保送後，靠著捕手捕逸形成二、三壘有人，劉基鴻敲2打點安打，龍隊以10比1大幅領先。

四川蛟龍6局上攻下1分，不過8局下味全龍靠著保送及失誤也得1分，終場味全龍隊就以11比2擊退四川蛟龍。

日籍前大聯盟球星川崎宗則今天先發打第3棒、守游擊，2打數沒有敲出安打，吞下1次三振，選到1次保送。川崎宗則表示，很開心能夠下場比賽，對於調整狀況感到相當滿意，他也不吝給予年輕球員鼓勵。

狀元劉基鴻賽後表示，對今天表現不是很滿意，第一次亮相也略顯緊張，希望接下來表現會愈來愈好。至於第9棒左外野手高淮安，雖然季中選秀為第27輪、第31指名，不過今天敲個人生涯首次雙響砲，灌進6分打點。

此戰是味全龍首場練習賽，23日將與亞錦賽中華培訓隊打交流賽，25日與Lamigo桃猿二軍、27日與台南市成棒隊對戰，11月9日、10日將於嘉義市立棒球場與澳洲阿德雷德巨人隊進行交流賽。（編輯：唐聲揚）1080919