梅花旗劉致榮飆球速158 超越中職土投紀錄

2019年第21屆梅花旗全國大學棒球錦標賽，文化大學24日與吳鳳科大交手，文化投打二刀劉致榮首局開轟，比賽後半段7局登板後援，飆速158公里，表現亮眼。（資料照片，108年4月22日攝於春季聯賽天母球場）中央社記者謝靜雯攝 108年9月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）梅花旗全國大學棒球錦標賽，文化大學今天與吳鳳科大交手，文大投打二刀的劉致榮首局開轟，7局上場後援，飆出球速高達158公里，超越中職本土投手紀錄。

108年梅花旗全國大學棒球錦標賽昨天在天母棒球場、台體大棒球場兩地開打，此次總計25支球隊參賽，採單淘汰賽制，冠軍28日出爐。文化大學首場比賽是在台體大與吳鳳科大交手。

文化大學成棒隊多年來培育許多職棒好手，今年季中選秀原本先發陣容球員，多人獲中職青睞離隊，當時總教練廖敏雄就曾表示，球隊戰力多少會受到影響，但點名陣中投打二刀好手劉致榮，「比王柏融讀文化時期更特別」。

劉致榮進到文化後，因為手傷休息，後來開始以野手身份出賽，今年升上大三，向教練團自請回到投手丘，盼替球隊增加投手戰力，廖敏雄表示，劉致榮較長時間沒有以投手身份出賽，會先定位為牛棚投手。

今天比賽劉致榮先發打4棒、指定打擊，首局敲出兩分砲，3局敲出左外野方向飛球出局，4局遭觸身球保送，5局再選到保送上壘，7局敲出三壘打，靠著滾地球替球隊跑回全場第15分。

劉致榮7局下半登板後援連飆3Ｋ，場邊球探測到直球均速約在146至148公里之間，多人測到最快飆到98哩（約158公里），目前中華職棒本土投手最快球速為157公里。

文化大學投打發揮，終場以15比1、7局拿下勝利；劉致榮單場2安、2打點，後援飆速，表現最為亮眼。（編輯：屈享平）1080924