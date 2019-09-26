奧運女壘亞大區資格賽 中華勝印尼分組第2晉級

2020年東京奧運女壘亞大區資格賽中華隊26日打線大爆發，以13比0提前在6局擊退印尼，以預賽分組第2進入決賽，其中隊長楊依婷（圖）貢獻3分打點。（中華壘球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月26日

（中央社記者楊啟芳台北26日電）2020年東京奧運女壘亞大區資格賽今天中華隊交手印尼隊，杜雅婷先發5局沒有失分，提前在6局以13比0奪勝。中華以預賽分組第2進入決賽，27日決賽首場將對戰中國隊。

亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽24日開始在中國上海進行，東京奧運女壘項目僅6席，目前已經產生5席，包括地主日本、世錦賽冠軍美國、歐非區資格賽冠軍義大利、美洲區冠亞軍墨西哥、加拿大，亞太區為最後一張門票，共有8隊要搶。

中華隊24日首戰1比5不敵澳洲，不過昨天以7比0扣倒香港，今天則是對上印尼隊。中華隊派出杜雅婷先發，投5局只讓對手敲出2支安打，沒有失分，接手的邱安汝則在第6局讓對手3上3下，聯手完封印尼。

中華隊打線方面，首局就接連敲安打，加上四壞球保送攻下5分。6局上除了李思詩、何欹璠獲得保送，從第1棒的顏逸開始都敲安打，單局出現8支安打，灌進8分，最終提前在6局以13比0奪勝，其中楊依婷、林志霙都貢獻3分打點。

預賽已經結束，中華隊戰績2勝1敗，但因首戰輸給澳洲，排名分組第2。進入決賽後中華將在27日先對上中國隊，28日再對上另一組的分組第2，為紐西蘭和菲律賓的勝方，最終戰績最佳者，獲得東京奧運女壘最後一張門票。（編輯：張芷瑄）1080926