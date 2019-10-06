世界空手道莫斯科站 文姿云鍍銅[影]

世界排名第2的台灣女將文姿云6日在2019空手道世界公開賽莫斯科站，以4比1擊敗哈薩克女將瑟莉可娃，獲得銅牌。（圖取自文姿云臉書facebook.com）

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣空手道女將文姿云今天在2019空手道世界公開賽莫斯科站，她在女子55公斤量級銅牌戰，以4比1擊敗哈薩克女將瑟莉可娃（Assel Serikova），順利鍍銅。

2019空手道世界公開賽莫斯科站，是屬世界空手道聯盟年度7場最頂級公開賽之一，文姿云本季在年初的杜拜站奪金，接下來包括摩洛哥的拉巴特與日本東京都順利摘銀，包括莫斯科站在內，她在今年度出賽的6場大賽中，就4度順利站上頒獎台。

目前世界排名第2的文姿云在這次莫斯科站首輪免戰輪空，接著連闖3關晉級4強，卻意外以1比3不敵世界排名11的日本女將山田沙羅，僅能爭銅。

4強賽爆冷落馬，文姿云賽後在社群網站上感性地表示，以前她打空手道，是因為喜歡、熱愛這項運動而打，當越來越多關注與期待加在她身上時，似乎變成為了贏而打，站在眾所矚目的地方，反而做不了真正的自己，不過她強調：「如果能贏，誰會想輸。」

除了抒發心情，文姿云也感謝一路陪在身邊的粉絲們與朋友，讓她無論勝負，陪著她一起經歷這些挑戰，讓她可以繼續做自己，陪著她往前走，最後她期待，希望銅牌戰自己能有好的表現。

今天銅牌戰，文姿云接受敗部復活的哈薩克女將瑟莉可娃挑戰，她沒給對手太多機會，以4比1撂倒對手，順利添得銅牌。

本季文姿云除在4站大賽都有拿下獎牌，她也在A級系列賽的土耳其伊斯坦堡站拿下銀牌，她在奧運積分排名仍高居55公斤量級第2，進軍2020東京奧運問題不大，她也是明年奧運台灣在空手道項目奪牌的熱門候選人。（編輯：李亨山）1081006