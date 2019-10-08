12強中華隊桃園開訓 胡金龍林凱威先報到

世界12強棒球賽中華隊8日在桃園棒球場開訓，先由外野教練黃甘霖（中）帶領，選手胡金龍（左）、林凱威（右）首日即報到。中央社記者楊啟芳攝 108年10月8日

（中央社記者楊啟芳桃園8日電）世界12強賽中華隊今天在桃園棒球場開訓，先由外野教練黃甘霖帶領，第一天僅胡金龍、林凱威2名選手報到，之後維持練3休1作息，黃甘霖表示，目前會先了解選手的身體狀況。

由於Lamigo桃猿和中信兄弟要備戰總冠軍賽，因此中華隊集訓先由外野教練黃甘霖帶領一部分選手練習，今天報到的僅有富邦悍將胡金龍、美職響尾蛇隊林凱威2人，明天會加入陳鴻文、林祐樂，蘇智傑則是12日報到。

黃甘霖上半季尾聲因身體問題請辭統一獅總教練後，他表示，最近主要都是在把身體顧好，「很久沒有在中華隊，沒有好的身體就沒辦法做更好的事情」。

雖然目前報到的選手不多，不過黃甘霖指出，練習方式都會一樣，球員也能練比較紮實，他說：「會看選手需要什麼部分去加強，畢竟今天第一天報到，也不了解他們身體狀況怎樣，希望短時間了解每個人的狀況，調整訓練方式。」

中華隊目前會練3天休1天，練習時間大約都從下午2時開始，除了有黃甘霖帶領，也會有訓練員及防護員在旁協助，場地主要會在桃園棒球場旁的青埔球場，不過重量訓練會在飯店或主球場進行。

黃甘霖表示，現階段每個人都各自有工作，由於桃猿和兄弟要打總冠軍賽，調整上會很快，沒有進總冠軍賽的球員或旅外選手，則是會協助他們到10月底就調到最好狀況，來迎接12強賽。（編輯：張雅淨）1081008