胡金龍12強中華隊最資深 開訓首日率先報到

世界12強棒球賽中華隊8日在桃園棒球場開訓，先由外野教練黃甘霖（中）帶領，選手胡金龍（左）、林凱威（右）首日即報到。中央社記者楊啟芳攝 108年10月8日

（中央社記者楊啟芳桃園8日電）世界12強賽中華隊今天在桃園棒球場開訓，僅陣中最年長的胡金龍及旅美投手林凱威先報到，胡金龍表示，在台灣比國際賽，對年輕選手會是很好的成長經驗，也會適時在旁提醒他們。

胡金龍表示，由於球季剛結束，之前先休息2、3天，「報到之後會先簡單動而已，一步一步慢慢來，先做重訓、基本體能，強度不適合一次拉太高，畢竟比賽還有一個月，技術部分就等其他球員回來，國際賽的感覺可能也要等大家正式報到，才會比較明顯」。

胡金龍本季繳出穩定成績，出賽107場，427打數敲出146支安打，包含13發全壘打，打擊率3成42。經過一整季出賽，胡金龍表示，「疲勞是一定會有，不過因我們球隊很可惜沒有打進總冠軍賽，所以休息了幾天」。

今年35歲的胡金龍是中華隊陣中最年長，國際賽經驗也相當豐富，對於其他年輕選手，他說：「大家都是一時之選，也會是未來中華隊重要戰力，這次比賽又是在國內，對他們來說會是很好的成長。」

胡金龍指出，以前年輕時打國際賽容易亂了手腳，當了學長後會在旁邊適時提醒、協助學弟。胡金龍也認為，雖然國際賽在台灣打，選手壓力會比較大，不過在自己國家也會是助力，擁有主場優勢。

今天向中華隊報到的球員，僅胡金龍及最年輕的林凱威，胡金龍說：「還沒有跟他聊過，今天先把各自該做的工作做好，之後還有很多機會可以聊。」（編輯：張芷瑄）1081008