陳鴻文打12強不喊累 林祐樂約林凱威吃早餐

（中央社記者楊啟芳桃園9日電）世界12強賽中華隊今天進行第2天集訓，本季出賽50場的投手陳鴻文表示，由於春訓累積足夠能量，並不感到疲累；林祐樂則是為了培養投捕默契，早餐特別約林凱威一起吃。

中華隊昨天就已經在桃園棒球場開訓，由於總教練洪一中還在備戰總冠軍賽，先由外野教練黃甘霖帶領，首日僅富邦悍將的胡金龍及旅美投手林凱威率先報到，今天則是加入悍將投手陳鴻文及統一獅捕手林祐樂。

陳鴻文本季為悍將重要牛棚戰力，出賽50場都是後援，拿下6勝0敗、20次救援成功，防禦率僅1.70，他笑說：「今年確實還不錯，也很幸運，隊友在後面給我強烈信心，就比較不會有負面想法，也很幸運有學長、教練給我一些觀念，互相受益。」

陳鴻文例行賽出賽較多，不過他表示，因為春訓期間很長，足夠儲備一整年的能量，到現在還不至於太疲勞。球季結束後，陳鴻文這幾天主要是在做治療、檢討本季缺點，直到今天加入中華隊訓練。

對於即將於11月初開打的12強賽，陳鴻文說：「短期比賽沒辦法調整太多，到開賽前維持手感就好，比賽時把能做的拿出來，不用想說要超越自己能力範圍，可以打對我就已經是肯定了。」

本季蹲捕表現亮眼的林祐樂則表示，距離上一次穿中華隊球衣，已經是2015年光州世大運。他說：「很久沒穿到這件球衣，現在球季也結束，是為了國家打球，責任又更不一樣，會做好該做的準備。」

林祐樂笑說，由於昨天晚上是第一次見到林凱威，為了培養投捕默契，今天早上還特地約他一起吃早餐。（編輯：吳協昌）1081009