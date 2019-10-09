更多編輯台推薦新聞：
挺神奇寶貝火箭隊 廣州體育公司員工道歉強調愛國
兩岸

挺神奇寶貝火箭隊 廣州體育公司員工道歉強調愛國

直擊NBA北京店：門可羅雀 火箭只剩姚明球衣
兩岸

直擊NBA北京店：門可羅雀 火箭只剩姚明球衣

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知
地方

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知

台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌
生活

台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
蘇格蘭司法部不上訴 林克穎確定不引渡
首頁 / 運動

陳鴻文打12強不喊累 林祐樂約林凱威吃早餐

最新更新：2019/10/09 18:38

（中央社記者楊啟芳桃園9日電）世界12強賽中華隊今天進行第2天集訓，本季出賽50場的投手陳鴻文表示，由於春訓累積足夠能量，並不感到疲累；林祐樂則是為了培養投捕默契，早餐特別約林凱威一起吃。

中華隊昨天就已經在桃園棒球場開訓，由於總教練洪一中還在備戰總冠軍賽，先由外野教練黃甘霖帶領，首日僅富邦悍將的胡金龍及旅美投手林凱威率先報到，今天則是加入悍將投手陳鴻文及統一獅捕手林祐樂。

陳鴻文本季為悍將重要牛棚戰力，出賽50場都是後援，拿下6勝0敗、20次救援成功，防禦率僅1.70，他笑說：「今年確實還不錯，也很幸運，隊友在後面給我強烈信心，就比較不會有負面想法，也很幸運有學長、教練給我一些觀念，互相受益。」

陳鴻文例行賽出賽較多，不過他表示，因為春訓期間很長，足夠儲備一整年的能量，到現在還不至於太疲勞。球季結束後，陳鴻文這幾天主要是在做治療、檢討本季缺點，直到今天加入中華隊訓練。

對於即將於11月初開打的12強賽，陳鴻文說：「短期比賽沒辦法調整太多，到開賽前維持手感就好，比賽時把能做的拿出來，不用想說要超越自己能力範圍，可以打對我就已經是肯定了。」

本季蹲捕表現亮眼的林祐樂則表示，距離上一次穿中華隊球衣，已經是2015年光州世大運。他說：「很久沒穿到這件球衣，現在球季也結束，是為了國家打球，責任又更不一樣，會做好該做的準備。」

林祐樂笑說，由於昨天晚上是第一次見到林凱威，為了培養投捕默契，今天早上還特地約他一起吃早餐。（編輯：吳協昌）1081009

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報