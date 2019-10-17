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桃猿單場4發全壘打 郭嚴文首次總冠軍賽開轟

最新更新：2019/10/17 00:43

（中央社記者楊啟芳台中16日電）Lamigo桃猿今天在總冠軍賽第4戰以15比8擊退中信兄弟，順利聽牌，其中郭嚴文、林立及藍寅倫都有全壘打演出，這也是郭嚴文生涯總冠軍賽首次開轟，他說：「真的滿開心的。」

郭嚴文此戰演出單場雙響砲，包含滿貫砲及陽春砲，包辦5分打點，獲選為單場MVP，這也是郭嚴文生涯總冠軍賽第一次有全壘打產出。

對於第5局的滿貫砲，郭嚴文表示：「當下沒想特別多，想辦法攻擊可以打到的位置，打到球就有機會，加上一點風勢幫助。」第8局桃猿僅1分領先時，敲出關鍵陽春砲，郭嚴文說：「當下每個人都很緊張，想要分數拿多一點，能有一個好結果。」

郭嚴文笑說，打出去後才想到，好像自己在總冠軍賽都沒打過全壘打，加上總冠軍賽張力很大，「打出去是真的滿開心的」。

藍寅倫前3戰17打數僅敲出3支安打，表現不盡理想，不過此役敲出2支安打，包含一發2分砲。他說：「我也知道前幾場打得非常爛，沒什麼貢獻，希望能幫球隊多付出一點，告訴自己即使打不好，守備盡量幫助球隊，打擊慢慢找回信心。」

藍寅倫是從兄弟先發投手楊志龍手中敲全壘打，他表示，之前跟楊志龍對戰都是內角球比較多，決勝球是指叉球，上場時也有注意這一點。

第7局敲出陽春砲的林立則表示：「保持攻擊慾望，不管推進、上壘，要想盡辦法得分，不會刻意用長打幫助球隊，總冠軍賽就是每個人出一點力，結果一定會不錯，全壘打那顆應該是失投的變化球。」

兩隊此戰加起來得23分，刷新聯盟總冠軍賽紀錄；桃猿單場敲4發全壘打，追平總冠軍賽單隊單場紀錄。（編輯：林治平）1081017

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