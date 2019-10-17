戴資穎昔日天敵 前球后中國名將李雪芮退休

（中央社記者黃巧雯台北17日綜合報導）曾主宰羽球女單賽場，前世界球后、中國名將李雪芮，也曾是戴資穎的頭號天敵，但在里約奧運因十字韌帶斷裂，復出後仍未能找回昔日身手，BWF今天報導，李雪芮宣布退休。

李雪芮今年28歲，過去曾摘下2012倫敦奧運金牌，以及連續2屆世錦賽銀牌，生涯累積在球后位置達124週，但該項紀錄，今年已遭戴資穎打破。

李雪芮昔日曾是戴資穎天敵，兩人生涯交手14次，戴資穎僅取得3勝，還曾讓戴資穎苦吞對戰10連敗，李雪芮是少數與戴資穎生涯對戰，勝場多於敗場的好手。

李雪芮2010年征戰亞錦賽封后，這也是她成年後首座冠軍，2012年更一舉斬獲全英羽球頂級超級賽、亞錦賽、倫敦奧運、總決賽等多座金盃，歷經2012年輝煌賽季後，李雪芮在當年底，首度登上世界球后寶座，但卻在2013、2014年連續闖進世錦賽決賽都鎩羽而歸，以銀牌作收。

2016年里約奧運女單戰場，李雪芮曾是奪冠的熱門人選之一，但卻在4強賽出戰西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），過程中受傷，造成十字韌帶斷裂，撐完全場的李雪芮，最終以直落二吞敗。

里約奧運也成為李雪芮羽球生涯重要轉折點，花費超過一年的時間復健，2018年重返戰場後，雖然相繼在中國陵水羽球大師賽、美國、加拿大與南韓公開賽問鼎冠軍，但未能重現巔峰時期身手，最近一次出賽則是在今年南韓公開賽首輪出戰日本女將高橋沙也加（Sayaka Takahashi），最後中途退賽。（編輯：張芷瑄）1081017