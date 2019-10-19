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丹麥羽賽 王齊麟程琪雅混雙4強止步

最新更新：2019/10/19 16:57

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣混雙組合王齊麟與程琪雅這次在丹麥羽球公開賽從遞補出賽，一路闖進4強，今天以兩個12比21輸給印尼組合，結束驚奇之旅，但已締造兩人在超級750系列賽事最佳紀錄。

2019丹麥羽球公開賽在奧登斯舉行，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，今天展開各組4強賽，共有3組台將上陣，並由王齊麟與程琪雅打頭陣，尋求衛冕的世界球后戴資穎、男雙組合盧敬堯與楊博涵隨後也將登場，爭取決賽門票。

王齊麟本季與程琪雅搭檔，最佳成績是在超級300系列西班牙羽球大師賽，拿下亞軍，這次闖進4強，也是兩人在超級750系列的最佳紀錄。

王齊麟與程琪雅今天迎戰世界排名第7的印尼組合喬丹（Praveen Jordan）與歐克塔薇妮雅（Melati Daeva Oktavianti），過去2度交手，都吞下敗仗，未能討到便宜。

王齊麟與程琪雅今天開局短暫取得領先後，遭對手逆轉超前，首局以12比21棄守。

雙方次局互相拉鋸，印尼組合關鍵時刻連得4分，反倒以10比7領先，「王程配」後續未能將差距縮小至2分以內，最終以12比21吞敗，4強止步。（編輯：張芷瑄）1081019

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