美津濃男排冠名雲林 排協：企聯走向屬地制度

雲林縣政府與美津濃男子排球隊25日在台北王朝大酒店舉行冠名合作簽約記者會，雲林縣長張麗善（前中）出席表示，企業排球聯賽12月將移師雲科大體育館開戰，也是冠名合作後首到雲林比賽，盼雲林美津濃排球隊屆時能展現最好球技，力拚佳績。中央社記者黃巧雯攝 108年10月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）雲林縣政府今年與美津濃男子排球隊冠名合作，今天正式簽約，中華民國排球協會理事長王貴賢表示，冠名合作讓企業排球聯賽走向屬地制度。

雲林縣政府與美津濃男子排球隊今天在王朝大酒店舉行冠名合作簽約記者會，邀請雲林縣長張麗善、中華民國排球協會理事長王貴賢與台灣美津濃總公司總經理周宏津等人出席。

王貴賢表示，雲林縣不只是農業大城，也培育許多優秀排球選手，包括麥寮高中、建國國中、大成商工等校，都是培育國內排球員的搖籃，而這次冠名合作也讓企業排球聯賽走向屬地制度，最終目標希望未來有了主客場制度後，能建立當地球迷對球隊的認同感。

企業15年甲級男女排球聯賽首戰26日將在新竹縣體育館點燃戰火，張麗善表示，企業排球聯賽12月7日、8日將移師雲科大體育館開戰，也是冠名合作後首度來到雲林比賽，期盼雲林美津濃排球隊屆時能展現最好的球技，拿下好成績。

來自雲林縣的周宏津，對於這次球隊能與雲林縣冠名合作，他坦言既興奮又緊張，並喊話今年球隊一定要展現最好成績給雲林縣政府，並將球隊的榮耀分享給雲林鄉親。（編輯：張雅淨）1081025