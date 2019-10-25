更多編輯台推薦新聞：
太空人出面道歉 開除失言副總經理
運動

太空人出面道歉 開除失言副總經理

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮
地方

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林鋅杰想跟王建民討教 開心劉致榮一同赴美打拚

最新更新：2019/10/25 21:46
旅美費城人隊投手林鋅杰（左）在結束亞錦賽後，遞補入世界12強棒球賽中華隊。林鋅杰25日表示，目前跟牛棚教練王建民還沒有太多談話機會，之後會找機會探詢王建民看法，也希望能了解他在美職奮鬥的心路歷程。中央社記者謝靜雯攝　108年10月25日
旅美費城人隊投手林鋅杰（左）在結束亞錦賽後，遞補入世界12強棒球賽中華隊。林鋅杰25日表示，目前跟牛棚教練王建民還沒有太多談話機會，之後會找機會探詢王建民看法，也希望能了解他在美職奮鬥的心路歷程。中央社記者謝靜雯攝　108年10月25日

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）旅美費城人隊投手林鋅杰結束亞洲棒球錦標賽後，遞補入世界12強棒球賽中華隊；林鋅杰表示希望跟王建民請教旅美事情，直呼劉致榮是「台灣大谷」，也表示很開心又多一人一起在美職打拚。

旅美費城人隊投手林鋅杰，在20日剛落幕的亞洲棒球錦標賽期間，預賽對日本、複賽對韓國都有中繼登板，2戰總計投6局失掉1分、表現亮眼，賽後遞補入世界12強棒球賽中華隊。

林鋅杰表示，亞錦賽是第一次代表成棒國家隊，對日、韓比賽有不錯的表現，對自信心的提升有很大的幫助。可以遞補入世界12強賽中華隊名單，林鋅杰表示很開心，又是更高張力的比賽，從亞錦賽結束到今天自辦熱身賽前，有進牛棚練投1次。

可以跟著這麼多前輩一起打世界12強賽，林鋅杰表示，目前還沒有跟教練團中王建民有太多的談話機會，看到旅美大前輩在教練團中，會找機會問看看王建民的看法，也希望可以了解他在美職奮鬥的心路歷程。

林鋅杰和劉致榮是同一屆的球員，對彼此都很熟悉，林鋅杰表示，劉致榮高中時身材沒有這麼好，大學休息兩年再回到投手丘，一出手就飆速158公里、有嚇一跳，「跟過去比，他的協調性又更好了，但他一直是很認真的的球員，不意外他可以進步這麼多，聽到他將旅美加盟紅襪隊，很替他開心」。

世界12強棒球賽中華隊今天在桃園棒球場與新北市成棒隊舉行自辦熱身賽，林鋅杰有上場投1局，投出1次保送、2次三振，失掉1分非責失分。（編輯：林沂鋒）1081025

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報