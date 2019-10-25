張奕實戰1局2K 不怕滿場球迷聽中文加油聲

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）旅日歐力士隊投手張奕，今天在世界12強賽中華隊與新北市成棒隊自辦熱身賽登板，投1局飆2K，最快球速150公里、無失分；張奕說第一次在台灣打國家隊很新鮮，「聽到中文加油聲」。

世界12強賽中華隊今天與新北市成棒隊在桃園棒球場舉行自辦熱身賽，張奕中繼登板，投1局面對4名打者，沒被敲出安打，投出2次三振，最快球速150公里。

張奕自評首場實戰表現普普通通，好的地方是變化球的控制、直球的尾勁，不好的地方是投球的節奏，對於世界12強賽投手出手秒數限制，張奕並不擔心，也提到本來就屬於拿到球就出手的類型，節奏很快。

張奕第一次在台灣代表中華成棒隊打國際賽，有可能面對場場都是2萬人滿場觀眾，張奕表示，在日本職棒已經習慣了，不會是壓力，但可以在台灣打國際賽很興奮，「日本是講日語，這邊聽到中文的加油聲」。

中華隊首場正式實戰，今天總計10名投手輪流登板，總教練洪一中表示，目前看起來旅外投手的狀況比較好，會再叮嚀投手群，28日與味全龍隊的自辦熱身賽，今天沒有出場的2名投手劉致榮、吳昇峰也會登板，接下來就等旅美投手胡智為報到，「球員名單暫時不會有變動」。（編輯：張芷瑄）1081025