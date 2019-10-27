東奧馬拉松若移師札幌 傳大通公園為起訖點

（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京奧運明年即將登場，但國際奧會考量屆時東京的高溫難耐，有意將馬拉松與競走項目移師北海道札幌市舉行，目前傳出東奧組織委員會研究以市內的「大通公園」作為起訖點。

日本經濟新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）考量2020年東京奧運舉辦時的高溫，有意將馬拉松與競走項目移師日本北邊的北海道札幌市舉行；但東京都知事小池百合子曾公開表示「在東京舉辦的想法不變」，表達反對移師札幌舉辦的態度。

IOC與東奧組織委員會預計30日起進行3天協商，討論馬拉松與競走移師札幌舉辦的可行性。

就IOC目前的規劃，馬拉松移師札幌後，希望以「札幌巨蛋」作為起訖點，但如此一來必須進行大規模工程，從費用與工期等來判斷有其難度。

目前傳出東奧組織委員會研究以「大通公園」作為起訖點的方案，已通知IOC方面。

東奧組織委員會相關人士說，屆時馬拉松項目的路線可能以北海道馬拉松路線為基礎進行規劃；維安部分也可以比照北海道馬拉松，相對而言較為簡單。

「札幌巨蛋」在東京奧運期間將作為足球項目的預賽會場，一旦要用來當成馬拉松項目的起訖點，必須要進行跑者出入口及路線等改建工程，衍生工程費用高達數十億日圓，也可能對日本職棒賽事產生影響。

競走項目也因為「札幌巨蛋」附近路面起伏並不適合，同樣可能以「大通公園」作為起訖點；不過，「大通公園」因為腹地有限，如果選在這裡，缺點是無法設置太多的觀眾席。

日本東京體育網日前報導，小池百合子25日跟國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）會談。

對於IOC事前未先跟主辦城市東京都進行說明，單方就決定要將馬拉松與競走移到札幌舉行，小池以「令人困惑」、「令人失望」、「有必要給東京都民一個能接受的說明」等表達出不快。

會談後，柯茲強調「IOC有決定權」，而小池對比賽項目移師他地舉行衍生費用表示「東京都不會負擔」。由於25日會談雙方沒有共識，因此將待30日起舉行的協調委員會再次協商。

日本報知體育報導，搞笑藝人松本人志說，如果認為北海道的夏天會比較涼爽，會不會想太多了？北海道有時候夏天還比沖繩來得熱，有時候還會突然狂風暴雨，「最好的地方或許是在健身中心」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1081027