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鄭兆村早早拿到奧運門票 文姿云好羨慕

最新更新：2019/10/28 21:15

（中央社記者龍柏安台北28日電）亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村5月就取得明年東京奧運參賽門票，讓空手道女將文姿云好羨慕，因為在明年4月底前，她還有5戰要打，而且還得保持健康不能受傷。

「黃金右臂」鄭兆村、文姿云與籃球好手「野獸」林志傑今天一起出席贊助商活動，鄭兆村在108年桃園全國運動會，順利寫下男子標槍3連霸，比賽結束後也宣告賽季落幕，接下來2週總算可以稍微喘一口氣，直到11月中才要前往天津移訓。

鄭兆村今年在東京奧運取標的第一場比賽、田徑鑽石聯賽上海站就擲出87公尺12，超越85公尺奧運參賽標準，早早取得東京奧運參賽門票。

去年雅加達—巨港亞運，完成2連霸的空手道名將文姿云，目前仍在積極爭取奧運參賽資格，依照規定她在明年4月底時，奧運積分排名仍得維持在女子55公斤量級前3名，才可取得奧運門票。

目前在女子55公斤量級積分排名第二的文姿云，在明年奧運名單「放榜」前，仍有5場比賽要出賽，緊繃的神經簡直一刻都無法放鬆，她說：「我心態必須調整好，因為我要一直參賽，又不能受傷，還有很多人一直很關心我的奧運門票，這些都是壓力。」

文姿云透露，她非常羨慕那些已取得奧運門票的選手，因為這些人可以按照自己節奏，專心準備明年東京奧運。她開玩笑地說：「就像我身旁的村哥（鄭兆村）就是啊。」（編輯：管中維）1081028

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