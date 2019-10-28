江少慶先發3局狀況佳 測試二縫線精進控球

（中央社記者謝靜雯桃園28日電）世界12強棒球賽中華隊今天與中職味全龍隊交流賽，江少慶先發投3局無失分，最快球速153公里；江少慶說，一直維持比賽狀況，今天使用較多二縫線速球，「希望可以精進控球」。

江少慶是此次中華隊設定的先發投手輪值，25日與新北市成棒隊熱身賽就有登板先發，投1局飆3K，最快球速155公里；今天與味全龍隊自辦熱身賽交手，先發投球，總計用38球投3局，被敲1支安打、無失分，最快球速153公里。

江少慶表示，從美職小聯盟例行賽結束之後，一直維持投球手感，也都有進牛棚練投，上一場出賽投1局，速度催的比較快，主要是想看看身體的機能和恢復調整狀況，今天負擔3局投球，使用比較多二縫線速球，速度雖然沒有前一場快，但是感覺不錯，這段期間的調整重點為精進控球。

江少慶今年球季最快曾投到159公里，直球均速落在153公里左右，看到今天9局登板的新任「火球男」劉致榮飆速157公里，江少慶稱讚：「力量和速度都很快，很厲害」。

今天自辦熱身賽，中華隊陣中有10名投手依序登板，總教練洪一中表示，定位先發的江少慶、張奕看起來狀況都不錯；今天第8、9局演練突破僵局制，中華隊終場以5比8吞敗。

今天突破僵局制，中華隊投手群有接連被敲安打失分的狀況，但洪一中認為不需太在意，「現階段就是讓大家測試，我們沒有多少時間」。（編輯：卞金峰）1081028

世界12強棒球賽中華隊設定的先發投手輪值者之一江少慶，28日在與中職味全龍隊的自辦熱身賽中，代表味全龍隊先發，總計用38球投3局，被敲1支安打、無失分，最快球速153公里。中央社記者張新偉攝 108年10月28日