更多編輯台推薦新聞：
央行理事：台灣經濟不差 無須跟進他國降息
產經

央行理事：台灣經濟不差 無須跟進他國降息

速食菜單註明熱量 研究：僅能暫時減少熱量攝取
國際

速食菜單註明熱量 研究：僅能暫時減少熱量攝取

南瓜燈籠高高掛 NASA望遠鏡拍到萬聖節應景影像
國際

南瓜燈籠高高掛 NASA望遠鏡拍到萬聖節應景影像

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

確定退休 郭泓志：時間到了就往下一步走

最新更新：2019/10/31 20:21
前旅外棒球好手郭泓志（左）31日出席公開活動，目前在經營訓練團隊的他，確定已經退休，他說：「時間到了就往下一步走。」右為前旅日投手郭俊麟。（宇舶錶提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年10月31日
前旅外棒球好手郭泓志（左）31日出席公開活動，目前在經營訓練團隊的他，確定已經退休，他說：「時間到了就往下一步走。」右為前旅日投手郭俊麟。（宇舶錶提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年10月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）郭泓志今天出席宇舶錶擔任世界12強賽官方計時的記者會，久未露面的他，目前重心都在訓練中心，並與富邦悍將合作協助秋訓，確定已經退休，「時間到了就往下一步走。」

郭泓志球員生涯動過9次手術，有「不死鳥」之稱，去年已經從富邦悍將退休，去年10月22日最後一場後援出賽時，還單膝跪地親吻投手丘，正式告別球場。

郭泓志今天說：「小孩還問我，爸爸為什麼要跟球場求婚。」當媒體問到有沒有可能再復出，他則笑說：「我現在球速不到150公里了，真的退休了，時間到了就往下一步走。」

目前郭泓志在經營訓練團隊，引進費雪訓練中心的課程，還與富邦悍將合作，協助秋訓。他表示，「也有邀請美國教練一起教導，將新知識分享給大家，希望提供不一樣的訓練內容，給秋訓、春訓想要加強的選手，有機會也想要多走一走，深入到學校。」

世界12強賽即將於11月初開打，郭泓志今天回憶說：「最後一次打中華隊是2013年WBC經典賽，因為是最後一次穿上中華隊衣服，很開心可以跟著大家一起從預賽打到日本，是很美妙的回憶。」

郭泓志也指出，打中華隊享受當下很重要，「跟中華隊一起打球，背負著全台灣的加油聲，帶著大家往前衝，這是一個很美妙的感覺。」（編輯：吳協昌）1081031

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報