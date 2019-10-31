確定退休 郭泓志：時間到了就往下一步走

前旅外棒球好手郭泓志（左）31日出席公開活動，目前在經營訓練團隊的他，確定已經退休，他說：「時間到了就往下一步走。」右為前旅日投手郭俊麟。（宇舶錶提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）郭泓志今天出席宇舶錶擔任世界12強賽官方計時的記者會，久未露面的他，目前重心都在訓練中心，並與富邦悍將合作協助秋訓，確定已經退休，「時間到了就往下一步走。」

郭泓志球員生涯動過9次手術，有「不死鳥」之稱，去年已經從富邦悍將退休，去年10月22日最後一場後援出賽時，還單膝跪地親吻投手丘，正式告別球場。

郭泓志今天說：「小孩還問我，爸爸為什麼要跟球場求婚。」當媒體問到有沒有可能再復出，他則笑說：「我現在球速不到150公里了，真的退休了，時間到了就往下一步走。」

目前郭泓志在經營訓練團隊，引進費雪訓練中心的課程，還與富邦悍將合作，協助秋訓。他表示，「也有邀請美國教練一起教導，將新知識分享給大家，希望提供不一樣的訓練內容，給秋訓、春訓想要加強的選手，有機會也想要多走一走，深入到學校。」

世界12強賽即將於11月初開打，郭泓志今天回憶說：「最後一次打中華隊是2013年WBC經典賽，因為是最後一次穿上中華隊衣服，很開心可以跟著大家一起從預賽打到日本，是很美妙的回憶。」

郭泓志也指出，打中華隊享受當下很重要，「跟中華隊一起打球，背負著全台灣的加油聲，帶著大家往前衝，這是一個很美妙的感覺。」（編輯：吳協昌）1081031