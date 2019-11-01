12強秋山翔吾腳趾頭骨折退出日本隊 丸佳浩遞補

（中央社記者謝靜雯台北1日電）世界12強棒球賽開打倒數，與中華隊預賽同在B組的日本隊，主力外野手秋山翔吾昨天熱身賽與加拿大交手，遭觸身球砸中腳趾頭骨折，日本隊補進丸佳浩，日本隊預計2日抵台。

世界12強賽B組預賽將於11月5日於台灣台中、桃園兩地開打，中華隊、日本、委內瑞拉和波多黎各同組，力拚前進東京打複賽機會，日本隊將於預賽最後一戰11月7日與中華隊交手。

日本代表隊昨天起在沖繩與加拿大隊打2場熱身賽，昨天首戰日本以5比6不敵，先發打第一棒的中外野手秋山翔吾，首打席敲出滾地球出局，3局遭觸身球保送後退場，經檢查為腳趾頭骨折、退出國家隊。

秋山翔吾因傷沒能參賽覺得很可惜，但也表示沒有任何事比團隊的勝利更重要；秋山翔吾傷退，今天日本隊與加拿大隊熱身賽2戰，日本隊打序調整，由山田哲人扛先發第一棒，近藤健介先發守中外野。

日本隊由巨人隊野手丸佳浩遞補，丸佳浩表示，收到通知很訝異，但被選入代表隊中就會盡全力為球隊勝利貢獻；日本隊預計2日抵達台灣，丸佳浩會直接到台灣與球隊會合，日本隊3、4日都會安排練球，5日首戰於桃園棒球場與委內瑞拉交手。（編輯：張芷瑄）1081101