第5屆馬祖國際馬拉松 肯亞選手包辦全馬第一

（中央社馬祖2日電）第5屆馬祖國際馬拉松今天上午開跑，近3000名選手體驗馬祖極具挑戰的陡坡賽道，除了欣賞沿途山光水色，戰地特色布置也是馬祖馬拉松一大特色；全馬男女組冠軍都由肯亞選手包辦。

2019第5屆馬祖國際馬拉松，項目分成全程馬拉松（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）、挑戰組（10公里），以及3公里、5公里體驗組。主辦單位連江縣政府表示各組參賽人數總計將近3000人，人數創下新紀錄。

縣長劉增應等人上午6時50分鳴笛後開跑。

賽道環繞南竿全島，經馬祖境天后宮、鐵堡、北海坑道、大砲連、12據點等南竿鄉著名景點；馬祖防衛指揮部大力支援活動，特別開放「南北坑道」作為比賽賽道，跑者們對第一次「坑道路跑」體驗感到相當新鮮，也感受馬祖前線戰地氛圍。

比賽結果，42公里馬拉松男子總成績由肯亞選手Muteti LuKas Wambua以2小時54分32秒86拿下第1名，2、3名同樣由肯亞的選手Thoma Matheka Muli、Willy Tanui分居；女子組馬拉松總成績則由肯亞選手Dorcas Jebotip Tarus以3小時33分26秒拿下冠軍。（編輯：張銘坤）1081102