紐約馬拉松台灣加油團助陣 國旗飄揚曼哈頓

第49屆紐約市馬拉松當地時間3日舉辦，台灣跑者親友與本地僑胞熱情助陣，在中央公園外的跑道旁揮舞中華民國國旗替跑者加油。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年11月4日

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）年度紐約市馬拉松今天登場，上百名台灣跑者參賽。跑者親友與本地僑胞熱情助陣，除準備補給品，更在中央公園外的跑道旁搖旗吶喊、向台灣選手遞上國旗，供選手舉旗衝線。

紐約市馬拉松邁入第49屆，來自逾125國的5萬多名跑者參加。為鼓勵台灣跑者，紐約僑胞去年首次在跑道旁設站，提供鹽、糖、香蕉、飲料、能量膠等補給品，今年增設國旗站，數十面青天白日滿地紅旗飄揚在跑道兩側。

紐約華僑文教服務中心準備50多面大小不一的國旗，供跑者舉旗衝線。多位台灣選手經過國旗站時停下腳步和加油團擊掌、高喊「台灣加油」，還有跑者拿出手機與加油團自拍。

紐約僑教中心副主任林威廷受訪時說，加油團除了跑者親友，僑務委員會海外青年志工（FASCA）與慈濟志工也積極參與。台灣跑者帶著中華民國國旗衝線不僅別具意義，也非常令人開心。

本屆賽事有100多名台灣跑者參加，包括2名視障選手，以及只差紐約就完成全球六大馬（波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、東京馬拉松）挑戰的跑者。

在網路號召下，約60人參與補給站與國旗站運作。擔任補給站長的僑胞林吉文表示，大家都很樂意幫忙，希望台灣跑者在他們加油打氣下獲得更多動力，衝向終點。

林吉文說：「馬拉松很特別，跑者參賽需要訓練好幾個月，身心狀況也要調整得宜，每個參賽者都有過程感人的故事。我們這樣做，是要讓他們知道這邊有很多支持他們的朋友，熱愛跑步，也熱愛台灣，希望他們跑得順利、跑得開心。」

紐約市馬拉松規模在全球首屈一指，每年11月首個星期天舉辦，賽事路線涵蓋史塔登島、布魯克林、皇后、布朗克斯及曼哈頓區，終點在中央公園南側。

本屆男、女子組冠軍由肯亞選手包辦。2017年奪冠的康沃羅（Geoffrey Kamworor）後來居上，以2小時8分13秒再度拿下男子組冠軍；潔普科斯蓋（Joyciline Jepkosgei）以2小時22分38秒摘下后冠，粉碎同胞凱特尼（Mary Keitany）第5度稱后的美夢。（編輯：馮昭）1081104