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備戰奧運門票 足協與日本松山市簽合作協議

最新更新：2019/11/04 14:16
中華足球協會秘書長方靖仁（左）與日本松山市長野志克仁（右）4日簽訂合作協議，未來松山市將提供中華女足赴日移訓相關的後勤支援。中央社記者龍柏安攝　108年11月4日
中華足球協會秘書長方靖仁（左）與日本松山市長野志克仁（右）4日簽訂合作協議，未來松山市將提供中華女足赴日移訓相關的後勤支援。中央社記者龍柏安攝　108年11月4日

（中央社記者龍柏安台北4日電）中華民國足球協會今天和日本愛媛縣松山市簽合作協議，松山將提供中華女足代表隊移訓日本後勤支援；中華女足日籍總教練越後和男表示，會在奧運資格賽全力以赴，回報松山相助。

松山市長野志克仁表示，未來中華女子足球代表隊移訓松山將提供全方位協助。

野志克仁不忘推銷松山美景與美食，他笑說，希望中華女足在比賽、訓練之餘，感受松山魅力，還以當地著名的道後溫泉為例，希望球員享用在地蔬果和美食。

足協秘書長方靖仁表示，其實中華女足原訂11月底或12月初就要到松山移訓，但上週足協接獲東亞足球聯盟通知，北韓臨時退賽，中華女足將遞補參加12月在南韓舉行的東亞女子足球錦標賽，移訓計畫順延到明年1月。

方靖仁說，過去中華隊到日本移訓，多半以靜岡為首要選擇，除交通方便，靜岡是日本足球隊最多城市，要找球隊練習較容易。足協與松山簽合作協議後，松山將成為中華女足移訓新選擇。

足協已與當地愛媛FC女子足球隊取得聯繫，明年松山移訓時舉行交流對抗賽。

依目前計畫，中華女足移訓結束後，緊接著將在2月參加奧林匹克運動會女足資格賽，全力爭取奧運參賽門票，越後和男笑說，「能夠遞補參加東亞女足錦標賽就是個好兆頭，我相信奧運資格賽一定會有好事發生」。（編輯：李明宗）1081104

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