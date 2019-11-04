台南市戶外轉播12強棒球賽 黃偉哲邀球迷進場

（中央社記者楊思瑞台南4日電）世界12強棒球賽B組預賽的賽事5日起台中開打，台南市政府連續3天在市立棒球場轉播賽事。7日對日一戰，市長黃偉哲也將進場一起與球迷加油，讓中華隊打進複賽取得2020東奧資格。

為了讓台南球迷感受現場看球的氣氛及熱情，並凝聚球迷的力量，台南市政府與中華棒協、緯來電視台合作，連續3天在台南市立棒球場同步轉播精彩賽事，每日下午5時免費開放球迷進場。

尤其在11月7日備受矚目的台日大戰當天，黃偉哲更將進場一起與球迷一同吶喊集氣，目標就是要讓中華隊打進複賽，取得2020東京奧運資格。

雖然預賽3天賽事都在週間舉行，但黃偉哲今天也特別邀請所有市民朋友，下班後一起到台南市立棒球場為台南球員及所有中華隊球員加油，把台南人的熱情傳遞給為台灣拚戰的球員們，成功進軍東京奧運。

台南市政府教育局新聞稿表示，這屆12強賽事代表隊28名球員中，有4位台南市基層三級棒球培育出的選手，包含捕手林泓育、內野手郭嚴文、外野手林哲瑄及胡金龍；6名教練團中，也有王建民、吳俊良2名台南出身的教練，可見台南棒球實力的雄厚。

這屆12強棒球賽B組預賽的參賽國家包含台灣、日本、委內瑞拉及波多黎各，將從5日起至7日每日晚上6時30分在台中洲際棒球場開打。3天賽事分別對戰波多黎各、委內瑞拉、日本。

預賽前2名國家將於11日赴日本進行複賽，這場賽事除精銳盡出之外，更是2020東京奧運資格賽，亞太區（日本除外）將取1名額搶進東京奧運的門票，對台灣來說格外重要。（編輯：黃世雅）1081104