7歲已奪武術金牌158面 吳宗修獲金氏紀錄認證

台中市大墩國小2年級學生吳宗修年僅7歲10個月，卻已在多場國內外武術賽事中拿下共158面金牌，並獲金氏世界紀錄認證，市府4日頒獎表揚。中央社記者郝雪卿攝 108年11月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市大墩國小二年級學生吳宗修，雖然年紀才7歲10個月，已在多場武術比賽中拿下158面金牌，並獲得金氏世界紀錄認證是全球年紀最小且獲獎最多的武術選手。

台中市運動局長李昱叡今天代表市長盧秀燕在市府頒發獎牌表揚吳宗修，台中市議員張耀中、吳宗修的父親吳晉杰、大墩國小校長林淵輝等人都到場觀禮，肯定吳宗修獲金氏世界紀錄認證

李昱叡表示，吳宗修自5歲多開始習武，6歲3個月即取得人生第1面金牌，參加國內外大小比賽，迄今已勇奪包括2019年美國紐約國際武術錦標賽初、中級各12項金牌、2019年香港國際武術比賽24面金牌、2018年孫逸仙盃全球武術大賽6項金牌等共158面金牌。

吳宗修說，在還沒學習武術前，他只知道自己喜歡運動，但不知可以「怎麼動」，如今他知道自己的強項，覺得學習武術很開心，李小龍是他的偶像，希望自己比李小龍更強，未來成為一名武術教練。

吳晉杰表示，兒子個性好動，甚至被醫生診斷為躁動症，由於看到小孩對運動的熱情，因此安排接觸幼兒跆拳道，後來發現能有效平抑躁動，陪伴兒子一起投入武術練習，參與國內外大小比賽；日前他也將兒子的所有金牌組成「宗修行道 文武合一 內外兼修」12字，為兒子留下人生紀錄與滿滿期許。

李昱叡認為，吳宗修小小年紀榮獲158面獎牌，獲金氏世界紀錄認證，市府與有榮焉，期許吳宗修不斷突破自我、創造佳績。未來市府將與議會共同合作，協助並培養優秀選手，將佳績帶到國際，榮耀台中與台灣。（編輯：李錫璋）1081104