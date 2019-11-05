12強中華隊6日戰委內瑞拉 張奕扛先發

世界12強棒球賽，中華隊6日將推出旅日投手張奕（圖）先發對戰委內瑞拉，他表示，狀況調整得不錯，由於上星期就知道要對委內瑞拉，已做足情蒐。中央社記者張新偉攝 108年11月5日

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強棒球賽中華隊明天推出旅日投手張奕先發對戰委內瑞拉，他表示，狀況調整得不錯，由於上星期就知道要對委內瑞拉，已做足情蒐。委內瑞拉則派前大聯盟投手阿瓦瑞茲先發。

中華隊今天以6比1擊退波多黎各奪首勝，明天第2戰將對上委內瑞拉，推出歐力士猛牛旅日投手張奕先發出戰。

張奕表示，目前調整感覺都不錯，一直都保持得很好，而且上星期就接到通知要先發對委內瑞拉，所以已經看了很多情蒐資料。

他說：「我是第一次對決拉美球隊，有點緊張但很高興，他們球來就會打，比較沒耐心等待，隊上學長也有跟我分享經驗。」

張奕為2016年育成選秀歐力士第一指名，本來是擔任外野手，不過去年棄打從投。張奕轉任投手後，今年5月馬上從育成選手轉支配下球員，當月首度升上一軍，並於8月8日生涯初先發奪勝投，因此張奕此次征戰12強也備受日媒關注。

委內瑞拉將推出阿瓦瑞茲（Henderson Alvarez）先發，他曾在2013年效力馬林魚隊期間，在大聯盟投出無安打比賽，阿瓦瑞茲表示，僅在電視上看過中華隊，但能夠打入12強的球隊實力都不會差。

委內瑞拉球風為純美式風格，陣中有多名美國職棒體系的選手，還有一名江少慶在印地安人3A的隊友安古羅（Argenis Angulo），擁有150公里以上的快速球，雖然控球不佳，不過指叉球和變速球並不好分辨。

委內瑞拉攻擊以拉打居多，主砲浮耶馬由（Balbino Fuenmayor）要特別小心，今年在墨西哥聯盟打擊率3成34、敲出31發全壘打。美職勇士隊3A的布蘭可（Andres Blanco）擁有10年大聯盟經驗，是內野工具人，也有長打能力，本季出賽118場，敲出19發全壘打，打擊率2成62。（編輯：唐聲揚）1081105