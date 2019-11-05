12強關鍵2分砲 林立不強求量產安打

世界12強棒球賽B組預賽，中華隊5日首戰交手波多黎各，1局下中華隊林立（右）就轟出2分砲領先，先發投手江少慶演出6局僅失1分優質先發，牛棚聯手守成，中華隊以6比1奪下首勝。中央社記者張新偉攝 108年11月5日

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強棒球賽中華隊首戰6比1擊退波多黎各，林立1局下就轟出2分砲，幫助球隊領先，他賽後表示，不會要求自己敲3、4支安打，雖然此戰只有這支安打，但能把握機會才是關鍵。

雖然中華隊首戰中心打線熄火，整場僅出現4支安打，不過前2棒王威晨、林立表現突出，其中1局下王威晨靠著失誤上壘後，林立一棒轟出2分全壘打，幫助球隊取得領先。

5局下一壘有人時，王威晨敲出安打，接著林立短打造成投手傳球失誤，中華隊再攻下2分；6局下王威晨趁著對方失誤上壘，也讓一名跑者回本壘。中華隊攻下的6分中，王威晨及林立共跑回4分。

2019世界12強棒球賽B組預賽5日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，1局下中華隊就展開攻勢，開路先鋒王威晨因二壘手失誤上壘後，下一棒林立（圖）將球轟出右外野大牆，形成2分砲。中央社記者張新偉攝 108年11月5日

林立表示，賽前教練就有設定，以攻擊直球為主，1局下只想要往反方向打，增加推進機率，「全壘打不在我原本設定的目標中，只想把球擊強，加上風勢關係，就形成全壘打」。

賽前林立曾說其實打擊狀況沒有很好，但不會成為壓力也不是藉口，他賽後說：「能在正式比賽打出來才是關鍵，我今天其實只有1支安打，但把握攻擊機會，不會要求自己一場出現3、4支安打，幫助球隊贏球才是我的工作。」

稱職扮演開路先鋒的王威晨則表示，今天到球場後才知道自己是先發，「可能因為我是左打，就把教練團給我的任務做好」。

王威晨說，這場因為2次失誤上壘，很高興後面棒次有發揮好的效果，之後會持續努力，每一場都全力以赴。（編輯：唐聲揚）1081105