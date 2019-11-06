12強鈴木誠也3分砲 日本勝波多黎各拿2連勝

2019世界12強棒球賽B組預賽，日本隊6日晚間在桃園對上波多黎各，日本打者鈴木誠也3局下轟出3分全壘打，助隊以4比0暫時領先。中央社記者吳家昇攝 108年11月6日

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）世界12強棒球賽B組預賽，日本今天與波多黎各交手，鈴木誠也扛4棒昨天吞2 K，今天關鍵時刻有表現，3局敲出關鍵3分砲，加上先發投手高橋禮6局好投，日本以4比0拿下預賽2連勝。

日本隊昨天預賽首戰與委內瑞拉交手，比賽前半段打擊表現並不理想，先發第4棒鈴木誠也前2個打席都吞下三振。總教練稻葉篤紀賽前表示，鈴木誠也打擊狀況沒有發揮到最好是教練團的責任，但還是相信他。

鈴木誠也沒有讓教練團失望，今天日本與波多黎各在桃園棒球場交手，兩隊前2局沒有拿下分數，3局日本隊靠著保送、接連2支內野安打，加上波多黎各守備失誤，先跑回第1分，鈴木誠也3分砲，一棒幫助球隊打出氣勢，也多添保險分。

日本隊今天由下勾投手高橋禮先發，高橋禮開賽連抓17個出局數，直到6局2人出局後投出保送，首度讓對方打者上到壘包，再被馬丁尼茲（Osvaldo Martinez）敲出波多黎各今晚比賽團隊首安，高橋禮三振抓到該局第3個出局數、力守不失分。

高橋禮今天先發投6局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次保送、無失分，表現亮眼，率隊拿下勝利。（編輯：張雅淨）1081106

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽在台開打，日本隊6日晚間在桃園球場迎戰波多黎各，3局下，日本打者鈴木誠也（右2）轟出一記3分砲，回本壘與隊友擊掌慶賀。中央社記者吳家昇攝 108年11月6日

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽，日本6日晚間在桃園對上波多黎各，日本派出高橋禮先發登板。中央社記者吳家昇攝 108年11月6日

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽6日進入第2天，日本隊在桃園對上波多黎各，波多黎各隊派出左投索托（Giovanni Soto）先發。中央社記者吳家昇攝 108年11月6日