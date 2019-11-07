12強韓國金廣鉉6局好投 擊退加拿大奪2連勝

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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強棒球賽C組預賽今天韓國交手加拿大，韓國隊先發投手金廣鉉主投6局無失分，飆出7次三振，無失分，帶領球隊以3比1擊退加拿大，取得2勝0敗優勢。

12強預賽C組共有韓國、加拿大、古巴及澳洲隊，昨天在韓國開打，分組前2名能晉級複賽，此戰賽前韓國及加拿大皆為1勝0敗，古巴1勝1敗、澳洲則是0勝2敗。

韓國隊打線於6局上展開攻勢，閔炳憲敲出安打後，金河成選到保送，朴炳鎬再獲保送形成滿壘，接著金宰煥敲出安打，帶有2分打點，幫助球隊取得領先。

韓國推出SK飛龍隊的金廣鉉先發，主投6局僅被敲出1支安打，出現2次保送，飆出7次三振，沒有失分。7局下車雨燦登板後援，一局雖然投出2次保送，但也送2次三振，無失分。

8局下咸德柱登板後，加拿大的龐皮（Dalton Pompey）、達維爾（Wesley Darvill）接連敲出安打，追回1分。不過9局上金相豎、許敬民敲安打後，形成一、三壘有人，朴珉宇再敲出安打，帶有1分打點，終場韓國以3比1奪勝。

韓國隊預賽累積2勝0敗，晉級複賽機會大增，明天將交手古巴隊，贏球就能以分組第一晉級複賽，加拿大則要對戰澳洲隊。12強賽會產生一席亞太區2020東京奧運名額，中華隊、澳洲、韓國名次最高的能獲得奧運門票，中華隊已經確定晉級複賽。（編輯：張雅淨）1081107