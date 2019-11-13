球場小跟班變年度總教練 紅雀教頭感念媽媽帶入門[影]

MLB聖路易紅雀總教練席爾特（圖）兒時就開始了「棒球生涯」，他愛跟在當小聯盟球隊秘書的媽媽屁股後，揀些擦鞋等等雜事來做。（圖取自twitter.com/cardinals）

（中央社紐約12日綜合外電報導）聖路易紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）的棒球生涯，是從媽媽身邊開始的。兒時的他總愛跟在當小聯盟球隊秘書的媽媽屁股後，揀些擦鞋等等雜事來做。

美聯社與「夏洛特觀察家報」（Charlotte Observer）報導，從小跟班、球員、中學和大學教練、職業球探、聖路易紅雀總教練，到最終成為美國職棒大聯盟MLB國家聯盟年度總教練，席爾特棒球生涯今晚獲得肯定時，心中第一個浮現的，是他不到一週前過世的媽媽莉布（Lib Shildt）身影。

一直以來，媽媽都是他最大的粉絲，也是最大的批評者。

莉布生於馬里蘭州，1960年代中期隨夫婿移居北卡羅來納州夏洛特，是巴爾的摩金鶯球迷。生下席爾特後，瘋狂支持金鶯的莉布覺得，應徵金鶯2A球隊Charlotte O的工作，是再自然不過的事了。

莉布順利受雇為球隊行政助理後，把兒子帶著一起上班，席爾特還小，就幫著做些替球員擦鞋的雜事。

莉布2018年告訴「夏洛特觀察家報」：「他那時還是小不點，一開始就是到處跑。他是其中一個球僮，做各式各樣的事，後來他們讓他幫球員撿球。那些年的時光，讓他深深愛上了棒球。」

席爾特當上教練後，莉布對棒球熱情不減，不時會給兒子建議。

席爾特2018球季取代馬西尼（Mike Matheny）成為紅雀教頭，在他執教之下，紅雀戰績名列前茅，今年以91勝在國聯中區封王，睽違3年再進季後賽。紅雀已延長席爾特的合約到2022年。

席爾特得知帶兵成就獲得肯定後泫然欲泣，特別對亡母獻上感謝。

「謝謝她和爸爸在我身上投注的時間與愛。」

「我把目標放在盡力當個最棒的教練，就像我想成為最好的球員一樣。」

美國聯盟方面，明尼蘇達雙城的包德利（Rocco Baldelli）險勝紐約洋基的布恩（Aaron Boone）贏得年度總教練，兩人都拿到美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）13張第一名選票。

包德利和51歲的席爾特是第8與第9位首個完整球季就獲獎的總教練，才38歲的包德利也是歷來最年輕的年度總教練獎得主，他接下2018年只拿78勝的雙城隊後讓球隊脫胎換骨，本季拿到破百的101勝，榮登美聯中區王座。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1081113