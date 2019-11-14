卓宜萱卓宜岑姊妹合體 海碩女網賽晉4強

（中央社記者龍柏安台北14日電）小時候卓宜萱與卓宜岑只要聯拍合體，總有吵不完的架，長大後隨著心智成熟，再次搭檔反催化姊妹感情越來越好，如今在海碩女網賽聯手闖進4強，締造生涯最佳戰績。

2019台北海碩網球公開賽今年在台北小巨蛋舉行，雙打姊妹花卓宜萱與卓宜岑今天在女雙次輪，以6比3、6比4、直落二淘汰保加利亞女將席妮可娃（Isabella Shinikova）與印度童貝瑞（Prarthana Thombare），成為首組晉級4強的組合。

現年19歲的卓宜萱與妹妹卓宜岑，早在9年前就有合體經驗，卓宜萱坦言：「當時吵不完，還吵到爸爸都出來罵人，也一度不想打了。」

不料長大後，教練建議姊妹合拍還是最好選擇，姊姊卓宜萱想了想，與其搭檔是無法掌握的外人，還不如換成最熟悉的妹妹，因此欣然接受這個安排。

「其實姊姊各方面的能力都比我好，她其實可以選擇更好的搭檔。」卓宜岑坦言，姊姊願意和她聯手，她非常開心，但另一方面又怕自己扯後腿，因此球場上幾乎都是姊姊說了算。

姊妹年紀僅差一歲，身高條件也相仿，都有一雙長腿，卓宜岑笑說：「有時候她漏球，我跑得比較快，可以幫她補。」卓宜萱則吐槽說：「她只有跑得比我快，腦袋、球場上都沒我好。」

小時候兩人搭配的回憶並不好，長大後在一起反而沒了摩擦，卓宜萱說：「應該是心智成熟了，另一方面我們也有共同努力的目標。」如今她們不僅在海碩女網賽聯手寫下生涯最佳戰績，卓宜萱強調：「我們的感情真的也越來越好。」（編輯：張雅淨）1081114