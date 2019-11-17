台北滑輪溜冰公開賽 高茂傑再添一金完美收關

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣滑輪溜冰好手高茂傑，今天在台北國際滑輪溜冰公開賽最後一天的男子500公尺+D決賽，以42秒401技壓法國名將索薩（Elton De Souza）再添一金，替賽會畫下完美句點。

2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽，今天在大佳河濱公園迎風溜冰場進行最後一天賽事，壓軸好戲男、女500公尺+D決賽，再由地主選手包辦雙金，除高茂傑拿下男子組金牌，女子組也由彭悅慈以44秒854登頂稱后，而今年比賽中華隊總計拿下9金、8銀、8銅，成果豐碩。

今年的台北國際滑輪溜冰公開賽，也是明年哥倫比亞世界滑輪溜冰錦標賽的國手選拔積分賽的其中一站，此外這場比賽男、女總積分排名前6名的選手，還可額外獲得中華民國滑輪溜冰協會頒發的高額獎金。

「溜冰王子」高茂傑昨天先在男子1000公尺爭先賽勇奪金牌，今天又在短距離的500公尺+D決賽再添一金，個人包辦雙金，也讓他在這次總積分排名躍居男子組榜首，女子組則由陳映竹稱后。

比賽結束後，陳映竹知道自己積分總排名列第一，感到十分開心，也透露她把大佳迎風溜冰場當作幸運地，因為她總能在這裡締造最佳成績，尤其是這次比賽規模，彷彿回到2017世大運主場，比賽起來特別有感覺。（編輯：葉俐緯）1081117