張育成看江少慶 12強投出霸氣很不同

旅美印地安人隊球星張育成（圖）18日受訪談起剛落幕的世界12強賽事時表示，很開心目前同為印地安人隊的隊友江少慶這次投出霸氣與身價，無論未來落腳何處，他都會送上祝福。中央社記者謝靜雯攝 108年11月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美印地安人隊球星張育成今天出席徐生明國際少棒錦標賽開賽記者會，談起剛落幕的世界12強棒球賽，他說隊友江少慶場上霸氣很不同，投出身價，無論未來落腳何處都送上祝福。

張育成此次將與哥哥旅美巨人隊捕手張進德一同擔任徐生明國際少棒錦標賽助教，指導少棒球員。張育成表示，過去休季期間，常常看到同樣旅美的球員林子偉等人指導基層球員，這次有機會參與活動，很開心也很新鮮。

張育成在10月亞洲棒球錦標賽表現亮眼，但因為大聯盟限制，無法參與世界12強棒球賽，哥哥張進德打完亞錦賽後，投入世界12強棒球賽中華隊，攻守都有表現。

他表示，看著12強賽中華隊表現，團隊的凝聚力讓人感動，「他們讓世界知道台灣棒球也是很強的」。

同樣是印地安人隊的投手江少慶，此次12強賽表現亮眼，預賽首戰對波多黎各先發6局失1分，複賽對墨西哥先發5.2局失2分，江少慶目前成為自由球員，但12強賽好表現，吸引美、日職棒超過10支球隊接洽。

張育成表示，看江少慶在12強賽場上的眼神和投球感覺，跟在美國時期很不同，「他屬於容易想太多的球員，但這次12強賽場上投出霸氣」。

他說，雖然江少慶之後可能不會留在印地安人隊，會覺得有點不捨，「但不管未來他在哪裡，都希望他保持身體健康，朝著自己的目標邁進」。（編輯：唐聲揚）1081118