更多編輯台推薦新聞：
iPhone爆重大硬體漏洞 專家：養成4習慣防駭
科技

iPhone爆重大硬體漏洞 專家：養成4習慣防駭

種族歧視累犯最高罰50萬日圓 日川崎市率先提案
國際

種族歧視累犯最高罰50萬日圓 日川崎市率先提案

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

張育成看江少慶 12強投出霸氣很不同

最新更新：2019/11/18 17:16
旅美印地安人隊球星張育成（圖）18日受訪談起剛落幕的世界12強賽事時表示，很開心目前同為印地安人隊的隊友江少慶這次投出霸氣與身價，無論未來落腳何處，他都會送上祝福。中央社記者謝靜雯攝　108年11月18日
旅美印地安人隊球星張育成（圖）18日受訪談起剛落幕的世界12強賽事時表示，很開心目前同為印地安人隊的隊友江少慶這次投出霸氣與身價，無論未來落腳何處，他都會送上祝福。中央社記者謝靜雯攝　108年11月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美印地安人隊球星張育成今天出席徐生明國際少棒錦標賽開賽記者會，談起剛落幕的世界12強棒球賽，他說隊友江少慶場上霸氣很不同，投出身價，無論未來落腳何處都送上祝福。

張育成此次將與哥哥旅美巨人隊捕手張進德一同擔任徐生明國際少棒錦標賽助教，指導少棒球員。張育成表示，過去休季期間，常常看到同樣旅美的球員林子偉等人指導基層球員，這次有機會參與活動，很開心也很新鮮。

張育成在10月亞洲棒球錦標賽表現亮眼，但因為大聯盟限制，無法參與世界12強棒球賽，哥哥張進德打完亞錦賽後，投入世界12強棒球賽中華隊，攻守都有表現。

他表示，看著12強賽中華隊表現，團隊的凝聚力讓人感動，「他們讓世界知道台灣棒球也是很強的」。

同樣是印地安人隊的投手江少慶，此次12強賽表現亮眼，預賽首戰對波多黎各先發6局失1分，複賽對墨西哥先發5.2局失2分，江少慶目前成為自由球員，但12強賽好表現，吸引美、日職棒超過10支球隊接洽。

張育成表示，看江少慶在12強賽場上的眼神和投球感覺，跟在美國時期很不同，「他屬於容易想太多的球員，但這次12強賽場上投出霸氣」。

他說，雖然江少慶之後可能不會留在印地安人隊，會覺得有點不捨，「但不管未來他在哪裡，都希望他保持身體健康，朝著自己的目標邁進」。（編輯：唐聲揚）1081118

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報