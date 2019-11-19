重光盃4強出爐桃園3席 龜山挑戰三連霸

（中央社記者謝靜雯台北19日電）重光盃少棒賽4強出爐，桃園市龜山今天接連擊敗北市東園、台東新生，4強賽將與台中忠孝交手；桃園仁善擊敗台南立人、台東豐田，將與桃園中平交手。4強中，桃園球隊就占3席。

第11屆重光盃全國少棒錦標賽自16日起在台北青年公園、觀山棒球場等地開打，今天舉行複決賽賽程，桃園龜山國小一日兩戰，首戰與台北市東園國小交手，龜山比賽前半段一路落後，4局打完3比7。

龜山5局追分，靠著單局3支安打、4次保送，追回4分，以7比7扳平；6局靠著失誤、盜壘、林珺希再見二壘打，率隊以8比7逆轉勝；龜山接著與台東新生國小交手，投打發揮，以11比1、4局拿勝，晉級4強。

台中忠孝今天先以5比3擊敗新北汐止國小、後以4比2擊敗花蓮富源國小，晉級4強，明天4強賽將與勁敵龜山交手，龜山去年完成重光盃二連霸，今年將挑戰三連霸；龜山教練干易哲表示，「挑戰三連霸可遇不可求，但這批球員比賽經驗很豐富。」

桃園市仁善國小今天首戰與台南市立人國小交手，投打發揮，全場敲出11支安打，開賽就積極搶分，終場以10比0、4局提前拿下勝利；仁善單日第2戰與台東豐田交手，豐田比賽前兩局搶分，2局打完7比1領先。

仁善後半段追分，4局先拿1分，5局抓準豐田投手、守備都有狀況，靠著單局3次保送、3支安打、1次守備失誤，攻下6分、翻轉戰局，豐田後半段無力追分，仁善以8比7拿勝、晉級4強。

仁善明天4強賽將與同樣來自桃園的中平國小交手，重光盃4強隊伍有3支來自桃園，龜山、中平、仁善去年重光盃也都打入4強，最後由龜山拿下冠軍。（編輯：屈享平）1081119