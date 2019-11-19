大專棒球聯賽王泓勛完投 文化拿首勝

108學年度UBL大專棒球聯賽（公開一級）賽事19日開打，文化大學首戰與台東大學交手，文化大學先發投手王泓勛（圖）完投9局僅失1分，率隊以3比1拿下首勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）大專棒球聯賽（公開一級）賽事今天開打，挑戰3連霸的文化大學首戰與台東大學交手，文化大學先發投手王泓勛完投9局僅失1分，率隊以3比1拿下首場比賽勝利。

108學年度UBL大專棒球聯賽（公開一級）今天在嘉義市立棒球場、大同學院棒球場兩地開打，文化大學首戰與台東大學交手，先發投手王泓勛表現亮眼，總計用84球完投9局，被敲出8支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分，有效壓制台東大學打線。

今天比賽前兩局，兩隊都沒有拿下分數，文化大學3局靠著曾宸佐適時安打、先馳得點，台東大學下半局追分，靠著失誤、短打推進、陳俊仁安打送回分數，以1比1扳平比數。

文化大學5局再起攻勢，靠著陽杰恩、曾宸佐接連安打，攻占得點圈，陳真敲安，一棒送回2分，幫助球隊拿下勝利。

文化總教練廖敏雄表示，投手戰力吃緊，第一場比賽希望先發投手多負擔投球局數，王泓勛可以吃完9局表現稱職，「替球隊頂住一場比賽，讓往後投手調度更好安排」。

國立體大今天與高苑科大交手，國立體大先發投手張竣凱投5局被敲6支安打，失掉3分責失分，後援投手劉俊佑投4局僅被敲出1支安打，投出3次三振，無失分，替球隊守住勝利。

今天比賽4局打完兩隊3比3僵持不下，國立體大5局搶分，靠著接連安打、失誤，單局攻下3分、超前比數，7局國立體大再靠著保送、盜壘、安打先拿1分，林楷錡開轟，陽春砲替球隊多添保險分，國立體大終場以8比3順利拿勝。（編輯：張雅淨）1081119