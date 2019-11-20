球芽繼續送球員赴日 周思齊：多一個選擇機會

中職中信兄弟隊球員周思齊（左）成立「球芽基金」回饋基層，送球員赴日讀書打球，今年獲茶飲品牌贊助；周思齊表示，「我希望可以多一個讓他們選擇教育的機會」。中央社記者謝靜雯攝 108年11月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中信兄弟球員周思齊一手成立「球芽基金」，送球員赴日讀書打球，今年獲茶飲品牌贊助；去年首批送去日本的球芽種子有好表現，周思齊說：「只是讓他們多一個選擇教育的機會。」

中職中信兄弟隊球員周思齊不忘幼時受惠「郭源治棒球獎學金」資助，獲得夢想中的第一個棒球手套，有了能力後成立「球芽基金」回饋基層，除了提供獎學金，也計畫性送品學兼優、有潛力的球員到日本讀書打球。

周思齊去年送了2名球員到日本興南高校讀書，首批球芽「種子」發芽，周思齊表示，學校會定期回報球員的狀況，2名球員都有得到獎學金，他驕傲地說：「這個獎學金不僅是技術，是他們書真的讀得好，我覺得很不錯。」

周思齊也提到，其中1名球員今年升上球隊一軍，拿到編制1到18號內的正式球衣，代表技術和學業都能兼顧；周思齊有感而發，當初送球員到日本打球讀書，就是以自身的經驗出發，希望球員不要再走過去的路，棒球的最高殿堂是職業，但技術、體能會隨著年紀停滯，「我希望可以多一個讓他們選擇教育的機會」。

周思齊表示，送球員去日本讀書打球的計畫不會停，今年也在籌劃中，送去日本的球員人數還沒確定，粗估每名球員在日本讀書3年花費共約新台幣200萬元，「會把捐助者的錢運用到位」。

知名茶飲可不可熟成紅茶致力推廣在地文化，認為棒球是台灣在地文化重要的一環，今年將贊助球芽基金會30萬元圓夢基金，並致贈200本書，希望球員除了棒球專長外，可以透過閱讀自我沉澱、增加視野，成為文武雙全的運動員。（編輯：張雅淨）1081120