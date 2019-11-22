光州南韓羽球大師賽 王齊麟李洋挺進4強

（中央社記者黃巧雯台北22日電）南韓羽球大師賽男雙8強賽今天上演台灣內戰，王齊麟與李洋僅花33分鐘，以21比18、22比20擊敗自家人李哲輝與楊博軒，挺進4強賽，收下對戰2連勝。

總獎金20萬美元（新台幣約615.6萬元）的光州南韓羽球大師賽，屬於BWF世界羽球巡迴賽超級300系列，今天展開各組8強賽事，共6組台將輪番上陣。

王齊麟與李洋在壓軸的男雙8強賽對決李哲輝與楊博軒，兩組人馬曾在今年10月法國公開賽過招，當時激戰3局，由王齊麟與李洋勝出，相隔一個月雙方再度狹路相逢，等於提前為台將預約一張4強門票。

王齊麟與李洋首局前半局一度領先3分，但遭對手扳成9比9平手，「麟洋配」隨後拉出7比1攻勢，並以21比18先馳得點。

王齊麟與李洋延續首局氣勢，次局一度以12比9領先，但李哲輝與楊博軒隨後反擊，連搶5分反超，雙方在比賽後段上演拉鋸戰，「麟洋配」關鍵時刻頂住壓力，以22比20搶下4強門票。

除了「麟洋配」外，女雙組合許雅晴與胡綾芳，以及另2組混雙組合李哲輝與許雅晴、楊博軒與胡綾芳同樣挺進4強賽，明天將各自為決賽門票奮鬥。

台將唯一闖進男單8強的台灣羽球好手林俊易，今天以遭21比17、18比21、10比21中國好手陸光祖逆轉，無緣4強。（編輯：屈享平）1081122