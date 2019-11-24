王貞治期待的砂川理查開轟 中職聯隊冬盟2連敗

（中央社記者楊啟芳台中24日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場的比賽，日職紅隊交手中職聯隊，紅隊陣中被王貞治寄予厚望的大砲砂川理查開轟，達成6轟目標中的首支，中職聯隊以2比7吞下2連敗。

日職紅隊剛開賽就有攻勢，前2棒野村大樹、村林一輝都敲二壘安打，攻下1分，小鄉裕哉再補上安打，帶有1分打點；5局上村林一輝敲二壘安打後，砂川理查一棒轟出2分全壘打，取得4比0領先。

中職聯隊5局下靠著戴培峰選到保送、陳晨威敲安打，加上成晉的滾地球追回1分。不過6局上日職紅隊的齊藤誠人敲二壘安打後，利用暴投及野村大樹的高飛犧牲打，跑回1分，取得5比1領先。

6局下陳文杰轟陽春砲，不過9局上日職紅隊再添2分，終場中職聯隊以2比7吞下2連敗。總教練林威助賽後表示，「對方投手（古谷優人）尾速很快，中職很少有這種投手，打者適應需要一段時間，不過對他們來說是很好的經驗，二軍很難打到這種投手」。

中職聯隊先發投手江國謙先發投4.2局，被敲6支安打，出現2次保送，送出6次三振，失4分吞敗投；之後方建德、吳承諭、彭識穎、蔡齊哲、林威志及陳明軒接連登板。對於投手的表現，林威助說：「還在摸索，當打者有利時，變化球要投得進去。」

日職紅隊有全壘打演出的砂川理查，是日本及美國混血，年僅20歲，來自軟銀隊。他表示，前幾個打席投手都攻擊內角，所以第5局特別鎖定內角，並等待高起來的變化球。這次來打冬盟，他說：「除了日本投手，還可以對到國外的選手，希望自己打擊時機抓得更準。」

軟銀球團會長王貞治今年秋訓視察時，特別觀察砂川理查，對他設下了在冬盟每3場比賽敲1支全壘打、總共6轟的約定，顯現對他的期待。以長打見長的砂川理查表示，「會看比賽狀況，如果壘上有跑者，不會特別想打全壘打，如果沒有跑者，會盡量以打全壘打為主」。（編輯：張雅淨）1081124