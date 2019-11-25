福林與日激戰3小時勝 徐生明盃無緣晉級進步多

（中央社記者謝靜雯高雄25日電）徐生明少棒賽複賽，台北市福林一日兩戰都是硬戰，與日本武藏府中交手大戰逾3小時，延長賽17比13拿勝，接著再碰韓國大邱玉山氣力放盡、無緣晉級，總教練章子健肯定球員進步多。

第7屆徐生明國際少棒錦標賽複賽，台北市福林國小今天一日兩戰，先與日本武藏府中隊交手，比賽3局打完，福林0比3落後，4局抓準時機搶分，單局攻下5分、超前比數，4局下半日本武藏府中再追回4分。

福林6局追回2分，7比7扳平比數，6局下半日本武藏府中首名打者就敲二壘打，1人出局後推進到三壘，福林投、捕手和守備沒有自亂陣腳，守住平手局面，進入延長PK賽，福林一股作氣單局攻下10分，日本下半局追回6分，追分不及，福林以17比13拿勝。

福林總教練章子健表示，「6局下半球員可以守住，在少棒比賽中很難得，明顯感受到他們的進步」。與日本強敵大戰破3個小時，章子健提到，日本隊打球很細膩，相信球員經過這場比賽能學到很多東西，也能夠刺激他們成長。

福林結束與日本大戰後休息不到半小時，接著打8強賽，碰上韓國大邱玉山隊，比賽因為天色不佳，終場4局裁定福林0比9輸球、無緣晉級。

章子健表示，與日本比賽打了超過3小時，球員已經氣力放盡，「我們把這個比賽當作國手選拔賽、國際賽打，球員們展現拚勁，大家打了好比賽，已經很棒了」。

今天比賽在高雄美濃國中舉行，地主美濃國小已經被淘汰，但章子健笑說，「鄉親們都很熱情，一直高喊台灣加油，場邊氣氛很熱絡」。韓國大邱玉山拿勝、晉級4強，明天將與高雄壽天爭冠軍戰門票。（編輯：張雅淨）1081125