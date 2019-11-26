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UBA曾祥鈞強拉尾盤 輔大勝德霖開季2連勝

最新更新：2019/11/26 21:12

（中央社記者龍柏安台北26日電）輔仁大學今年陣中擁有曾祥鈞、吳沛嘉與喬楚瑜等3名2公尺以上長人，組成恐怖本土3塔，今天曾祥鈞在第4節接管戰局，率隊95比75擺脫宏國德霖科大，拉出大專籃球聯賽開季2連勝。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學進行第2天賽事，壓軸出賽的地主輔大，下半場才擺脫對手糾纏，並靠著曾祥鈞獨拿全隊最高的22分、9籃板與4阻攻帶領下，最終以20分之差大勝對手。

被問到3塔的好處，3名長人異口同聲表示：「高度和籃板是我們最大優勢。」今天輔大團隊籃板以45比37優於對手，團隊阻攻也以7比2取得壓倒性優勢。

輔大禁區高人一等，但曾祥鈞坦言，在速度上就比較吃虧，「尤其在攻守轉換時會比較跟不上。」不過他表示，目前場上雙塔同時出賽的機會並不多，因此磨合也還沒完美，「我們還可以更好。」

過去輔大只有雙塔的時代，吳沛嘉主司大前鋒，偶爾客串中鋒，如今大一新鮮人喬楚瑜加入後，他自認角色沒有改變，而且好處多多，「他可以讓我們有更多休息時間，而且3人角色不同，場上也不會出現排擠效應。」

吳沛嘉更透露，今年暑假開始，他著重在自己防守威脅性，反而不再追求得分數據，「現在的我不愛得分，只愛防守。」他甚至也稱讚學弟喬楚瑜，場上情緒控管能力一流，「不像我有時會因為對手發脾氣。」

本季才加入的喬楚瑜，今天出賽25分鐘，拿下9分、11籃板與3阻攻，他表示，場上身後還有學長在，所以打起比賽和高中相比，真的輕鬆很多。（編輯：李錫璋）1081126

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