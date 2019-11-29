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東南亞運動會開幕前抱怨不斷 菲律賓總統要查

最新更新：2019/11/29 18:10

（中央社菲律賓克拉克29日綜合外電報導）東南亞運動會將於明天正式展開，但是一團混亂的籌備工作，尤其在最後關頭出現的相關設施建設和後勤問題，引來連串抱怨，菲律賓總統杜特蒂為此要對籌委會展開調查。

數千名運動員湧入史上最大規模的東南亞運動會，但對包括交通、住宿和食物的抱怨不斷增加。此外，這次賽事也受到下週將襲擊菲律賓的颱風威脅。

尷尬的籌辦單位出面道歉，並承諾會做得更好，但在加上#SEAGamesfail標籤的抱怨逐漸增加後，杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚介入此事。

他告訴記者：「我說，讓我們來調查，我們現在處於籌備過程中最緊張的階段，請不要再製造風暴。」

他表示：「對我個人來說，我們為了這項活動投入許多金錢，現在我理所當然的認為，當有這樣鉅額的經費投入，事情應該可以運作得很順利，但顯然有些地方可能出了問題。」

不過菲律賓東南亞運動會籌辦委員會（PHISGOC）主席凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）稍早仍舊保持樂觀。

他說：「首先，這次活動將會辦得很成功。當東南亞運動會結束，你會為你的國家、你的運動員感到非常驕傲。」

除了自己能掌握的事，菲律賓也得面臨颱風問題，國家天氣預報機構警告，颱風正持續增強。

菲律賓東南亞運動會籌委會表示，颱風北冕（Typhoon Kammuri）瞬間最大陣風每小時170公里，最大平均風速每小時140公里，目前正往位於菲國北部的比賽場館方向前進，預計下月3日登陸。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081129

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