冬盟陳晨威敲關鍵三壘安打 中職聯隊勝日職白隊

2019亞洲冬季棒球聯盟30日在嘉義市棒球場的比賽，由中職聯隊與日職白隊交手，中職聯隊陳晨威（右）4局上敲出關鍵三壘安打，助隊以8比2奪勝。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在嘉義市棒球場的比賽，由中職聯隊交手日職白隊，陳晨威於4局上敲關鍵三壘安打，終場以8比2奪勝；另一地味全龍則是以9比4擊退韓職聯隊。

中職聯隊2局上展開攻勢，曾頌恩選到保送後，張冠廷、柯育民、陳文杰都敲出安打，攻下2分；雖然3局下日職白隊靠著高飛犧牲打追回1分，不過4局上陳晨威揮出三壘安打，帶有2分打點，中職取得4比1領先。

8局下日職白隊得1分，不過9局上中職聯隊的潘傑楷、張冠廷、陳晨威、江坤宇都敲出安打，加上對方失誤，一口氣攻下4分，終場以8比2擊退日職白隊，目前中職聯隊戰績為4勝3敗。

中職聯隊採取車輪戰，先發投手吳承諭投3局，沒有被敲出安打，不過投出1次保送，失1分；之後楊彬中繼2局沒被敲安打，無失分收下勝投，陳明軒中繼1局無失分；吳哲源則是投2局被敲3支安打，失1分，最後一任投手鄭鈞仁投1局未失分。

味全龍隊在斗六棒球場對韓職聯隊的比賽，4局下雙方1比1平手時，劉基鴻、李凱威都敲安打，接著洪瑋漢擊出三壘安打，帶有2分打點，之後投手發生暴投再得1分，龍隊取得4比1領先。

雖然5局上韓職聯隊攻下3分，再度追平，不過6局下龍隊攻下大局，朱祥麟敲2打點安打後，郭天信、林孝程都敲出安打得1分，接著投手發生暴投奉送2分，終場以9比4擊退韓職聯隊，目前戰績3勝3敗1和。（編輯：屈享平）1081130