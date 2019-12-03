拚6搶1奧運資格賽 體育署：情蒐先啟動

（中央社記者黃巧雯台北3日電）體育署將找棒協、中職針對6搶1奧運最終資格賽就主辦權協商，至於何時敲定，體育署長高俊雄今天表示，訂定時間表對協商意義不大，但因6搶1對手逐漸明朗，將先啟動情蒐。

中華民國棒球協會昨天宣布，明年4月6搶1奧運最終資格賽，繼續委由中華職棒組訓賽，但舉辦賽事部分，希望對三方協議書做出調整，但中職要求棒協依照協議內容執行。

高俊雄表示，今年1月中華職棒大聯盟會長吳志揚與中華民國棒球協會理事長辜仲諒展現誠意、簽署合作協議，期待他們再次展現今年初高度智慧，助中華隊在6搶1拿下奧運門票。

高俊雄除了這兩天將拜訪棒協理事長辜仲諒、中職會長吳志揚，確定未來合作模式外，他透露，未來也會拜訪中職各隊領隊，尋求支持6搶1奧運資格賽。

面對6搶1奧運最終資格賽對手逐漸明朗，高俊雄表示，考量情蒐團隊需到各地瞭解對手情況，未來將啟動情蒐。

中華隊總教練洪一中這次在世界12強賽，帶隊拿下第5名成績後，辭去總教練一職，高俊雄坦言，回國後未再與洪一中繼續溝通。他透露，目前也還沒討論到總教練一事，而依據教練及選手遴選辦法機制，總教練人選也需回歸到選訓委員會。

高俊雄表示，先前搭機回國的時候，已表達肯定總教練洪一中帶隊紀律以及態度，「當然希望他繼續帶6搶1到東京去」，但他認為棒協、中職合作模式需先確認，讓總教練不用煩惱這些事情。（編輯：張雅淨）1081203