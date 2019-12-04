當年輕選手榜樣 郭振維再拼奧運射箭選拔賽

（中央社記者龍柏安台北4日電）參加過2次奧運、3次亞運的35歲射箭老將「大雄」郭振維，今年射箭奧運國手選拔賽他再次參賽，重心已轉往教練職的他坦言，出來比賽的目的，就是希望成為年輕選手正面教材。

2020東京奧運射箭國手選拔賽第1階段今天在花蓮玉里國小永昌分校舉行，比賽將持續3天，每天要進行2次70公尺雙局比試，並以排名換算成積分，兩輪射下來，郭振維以積分51分暫排第7，寶刀未老。

2015年郭振維曾隨隊參加世界射箭錦標賽，也順利率隊取得滿額奧運入場券，接下來奧運國手選拔賽卻因頸椎壓迫到神經，造成左手持弓時會麻，最後以第5名落選。

「當時的確會怨恨，覺得為什麼是我。」郭振維坦言，受傷後選拔落選，他也曾失落、怨嘆，過去2年多，他天天努力復健，卻找不回過去的神射本領，直到今年開始他擔任寒舍集團企業射箭隊教練才慢慢放下。

「選拔賽本來就是要選出最好的選手，代表國家出去比賽，我沒選上，就是我自己不夠好。」郭振維透露，其實這次奧運國手選拔賽，他原本沒打算出來，但在昔日教練林政賢與親朋好友勸說下，他才慢慢鬆動。

郭振維表示，除眾人勸說外，最後打動他出來比賽的主要原因，「就是希望給一些年輕選手刺激，也希望讓他們知道，我都這把年紀了還可以比，你們為什麼不行，你們應該要比我更好。」

回憶起受傷復健這段期間，郭振維感性地表示，他得到有很多貴人幫助，也包括前射箭協會理事長、特力集團總裁何湯雄，一直在背後默默支持他。

雖然選拔賽只比第1天，郭振維苦笑說，若依照過去標準，自己射得不算太好，而看著積分榜前3名的選手，都是去年亞運男團金牌班底，他說：「小朋友實力都上來了，代表台灣射箭的整體實力是有提升的，這是我們最樂見的結果。」（編輯：吳協昌）1081204