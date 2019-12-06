雲林為114公斤吳東亮做新衣 威力盃無緣8強

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）台彩威力盃少棒賽，雲林縣重量級球員吳東亮很吸睛，體重114公斤，總教練李新國說，吳東亮出身社團性質球隊，但投打有不錯水準，聯隊為了他新做2件球衣，希望給他舞台和機會。

2019年台彩威力盃少棒賽昨天起在花蓮國福棒球場開打，雲林縣隊今天一日2戰，首場比賽與新竹縣隊交手，5局上打完1分落後，5局下追分，靠著單局7支安打、1次保送、對手2次守備失誤，攻下11分，反倒以15比5、5局提前拿下勝利、晉級複賽。

雲林複賽首戰與花蓮藍隊交手，投手壓不住，被敲出18支安打，終場以2比18不敵、無緣晉級8強，此次賽事結束；雲林總教練李新國表示，威力盃全台各縣市球隊來花蓮，應該屬雲林縣需要花最多時間，來程走北部，花了8個多小時，回程打算走南迴，預估車程可能要超過10小時，也算是環台了。

李新國表示，雲林縣內正規訓練的少棒隊嚴格說來僅有褒忠和文昌國小，此次另外選進社團性質球隊客厝的球員，組成聯隊強度雖與其他縣市有落差，但球員調整的不錯，打擊發揮中規中矩，也希望球員透過全國性的少棒比賽，磨練經驗、開眼界。

此次聯隊中「重量級」球員吳東亮就是來自客厝國小少棒隊，客厝全校人數少，只要是男生大概從入學就會被找去棒球隊，吳東亮從小學一年級開始打球，第一次跟著縣市聯隊外出比賽，他說：「很開心，比在母隊打球還要好玩，可以認識很多不同的人」。

吳東亮體重將近114公斤，進到聯隊後定位很明確是代打，但他場上、場下都展現認真積極的態度，場下認真揮棒等待關鍵時刻亮相，他希望國中可以繼續打棒球，教練給他的課題，就是要想辦法先「減重」。

李新國表示，吳東亮的打擊、投球其實都算不錯，打擊力量大，就差在體重太重，如果瘦下來，相信會有不錯的發展，也笑說為了讓他加入聯隊，特別多做了2件衣服，「以後應該也沒有人可以穿了」。（編輯：張芷瑄）1081206