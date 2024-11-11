重光盃雲林斗南首參賽 側投孫承蔚有看12強熱身賽

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）重光盃少棒賽分組預賽最後一日，首度參賽的雲林縣斗南國小以3連敗結束台北行，不過仍是難得體驗，斗南今天與北市東園交手，先發側投手孫承蔚收穫多，昨天也有先到桃園看12強賽熱身賽。

斗南不只是重光盃的「新同學」，這批球員也是第1次外出比賽，總教練李新國笑說小朋友既興奮又緊張，「我們算是社團性質的體育班，而且大多是4、5年級，就當是來學經驗的，今天能撐到5局我已經很滿意了。」

斗南對上強權台北市東園國小，前3局就被灌進9分，3局下討回2分，一路周旋到5局才被「扣倒」；本屆首戰以6比7不敵台南市安慶國小，再以5比8不敵新竹市西門國小，隊史首勝沒能開張。

李新國過去在雲林縣褒忠國小任教，來到斗南是全新開始也是考驗，他提到斗南歷史悠久，不過家長比較重視課業，這批孩子應該不靠棒球升學，盡量帶他們滿足國小的棒球回憶。

今天斗南先發投手孫承蔚是5年級側投，雖然失分多，但自始至終都努力解決每名打者，還有一次精彩強襲球守備演出，他表示第一次在這麼大的比賽丟球，滿緊張的。

首度參加需要過夜的比賽，孫承蔚的父親陪在身邊，前一天還帶他去桃園看世界12強棒球賽熱身賽，不過為了早起提前離場，錯過曾頌恩跟林家正的兩發全壘打，孫承蔚笑說，「沒看到沒關係，贏球就好。」

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今日的賽外活動分上、下午兩個梯次，小球員們先在遊樂園門口合照，起初還很害羞的大家，走過幾個設施後大起玩心，還有人搭「大怒神」後腿軟，但也笑得樂不可支，還有小朋友拿起塑膠球跟寶特瓶打起簡易版棒球，足見對棒球的熱情。

預賽結束後，共16支晉級球隊進行抽籤，挑戰賽會首度3連霸的桃園市龜山國小16強就得遇到同城勁敵桃園市中平國小，北市東園國小與福林國小也得上演「首都內戰」，戲劇性十足。（編輯：陳政偉）1131111