裕隆有家的感覺 簡浩不適應講台語的人變多

（中央社記者黃巧雯新北8日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷今年網羅林宜輝、簡浩、呂濟而、盧冠軒等人助陣，簡浩今天直呼，球隊氣氛讓他覺得有「家」的感覺，唯一不適應的地方是「會講台語的人比較多。」

SBL熱身賽今天在板橋體育館進入最後一天賽程，裕隆連2天出賽，昨天以61比69輸給台灣銀行後，今天與九太科技交手，歷經開賽最多落後雙位數，第2節起回神穩住陣腳，並在決勝節上演逆轉秀，以78比75氣走九太。

裕隆因近期陣中洋將維克（Lagerald Vick）、塞勒（Garret Siler）感冒接連缺陣，這2場熱身賽，執行教練李啟億主要讓新加入球員輪流上陣。

李啟億表示，球隊久未比賽，加上不少新球員加入，由於防守方式觀念不同，還在整合防守方面的問題，並坦言「防守上的問題比較多。」

不過李啟億稱讚林宜輝、簡浩比賽經驗多，加上願意溝通、迅速找到彼此默契，反觀呂濟而、盧冠軒比較放不開，「跟隊友的磨合還要再快一點。」

談到洋將，李啟億認為，「還算OK」，先前比賽因為怕隊友受傷，因此沒有發揮百分之百的力量、做些挑戰性的動作，還待正式比賽才知道優缺點。

簡浩過去曾披璞園、台銀、台啤等隊戰袍，裕隆則是他在SBL第4支球隊，談到與隊友之間的磨合，簡浩直呼：「一直都很好、很棒，可能跟幾個隊友都打過球，在場上靠溝通解決問題。」

簡浩表示，與隊友會互相鼓勵，他提到，和之前球隊氣氛也有點像，有「家」的感覺。

雖然球隊氣氛不錯，但簡浩仍有不適應的地方，特別是講台語的人變多，但不諳台語的簡浩強調：「你罵我髒話，我聽得懂，這邊用英文的人比較少，靠我跟老外溝通。」（編輯：管中維）1081208