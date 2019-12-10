SBL破天荒由籃協製播 Eleven Sports直播

（中央社記者龍柏安台北10日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）上半季例行賽將於本週六（14日）在台北和平籃球館開打，中華籃協將史無前例負責製播，並由Eleven Sports和麥卡貝負責提供直播服務。

中華籃協秘書長李一中表示，籃協的目標一直都是把台灣籃球的市場做大，給球員更好的比賽環境，今年首度由籃協製播，目的也是希望讓SBL轉播的涵蓋率更大，若有其他電視台有意願共襄盛舉，他們也非常歡迎。

事實上，SBL最早傳出由博斯運動頻道負責轉播，沒想到在球季開打前，雙方因合約細節談不攏才臨時喊卡，昨天籃協召開球團會議，在會中與各球團達成共識，新球季將由籃協出面負責製播，再洽詢有意願的電視台進行直播服務，最終由Eleven Sports和麥卡貝出線。

今年SBL面臨多項重大變革，除了參賽球隊從原有的7隊縮水成5隊，賽制也仿照中華職棒大聯盟，採取上、下半季制，整季共打8個循環，上、下半季的冠軍直接進行7戰4勝制的總冠軍賽。

若上、下半季冠軍都為同支球隊，就由年度戰績排名第2、3名的球隊，進行5戰3勝制挑戰賽，贏家取得晉級總冠軍的門票，而等待對手挑戰的聯盟頭號種子，在7戰4勝制的總冠軍賽則享有1勝優勢。（編輯：張雅淨）1081210