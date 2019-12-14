郭源治曾著迷韋小寶 華興改變人生

華興中學棒球隊成立50週年，首屆棒球隊校友「大郭」郭源治（前右）14日出席在華興中學舉行的華興美和OB交流賽，他直言華興及首任總教練方水泉改變他的人生。圖為郭源治牽著華興少棒隊球員出場。中央社記者謝靜雯攝 108年12月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）華興中學棒球隊成立50週年，首屆棒球隊校友「大郭」郭源治感觸很深，直言華興及首任總教練方水泉改變他的人生，談到華興養成閱讀習慣，透露當初最愛金庸武俠小說中的韋小寶。

華興中學棒球隊成立50週年，今天在華興中學舉行華興美和OB交流賽，旅日退役球星、「大郭」郭源治許久沒有回到校園，直呼很懷念。

郭源治表示，自己是從鄉下來的原住民小孩，「謝謝華興、謝謝蔣宋美齡女士給我獎學金讓我讀書，也謝謝方水泉教練，因為有這個機會，改變了我的人生」；儘管畢業多年，但郭源治明白，做任何事情大家都會去查背景，「我對華興的感恩，就是出了社會，做好該做的事、努力把球打好」。

華興中學這些年來校區風貌的改變不小，球場的範圍僅剩初期的1/2，也有許多新建的校舍，談起在華興中學難忘的回憶，郭源治表示，「最主要是人，那個時候讀華興，大多是家庭環境不好的學生，但是大家都會互相幫忙，像一個大家庭」。

方水泉是華興中學棒球隊首任總教練，奠定華興中學棒球隊的訓練方式和風格，他影響郭源治很深，郭源治直言，在棒球人生中有兩個人對他影響最大，第一個人就是華興棒球隊首任總教練方水泉，再來就是日職傳奇教頭、恩師星野仙一。

郭源治提到，方水泉帶給他的不僅是技術訓練，還有生活規範，並且很信任球員，給自己很大的訓練空間。

華興中學對於棒球隊球員的要求，不是僅有技術，也很在意球員的課業，郭源治就曾提過，閱讀的習慣是在華興中學期間養成的，他回憶，當時有個圖書館老師，都會要求他要看書、寫讀書心得，被問起當時都看什麼書，郭源治笑說：「我都在練功」， 著迷金庸的武俠小說，最喜歡角色是韋小寶，「個性很靈活，勇於挑戰自己，這也是我對自己的要求」。（編輯：吳協昌）1081214